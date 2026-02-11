Нове цифрове рішення спростить продовольче забезпечення військових

11 февраля 2026 г., 12:35

Військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень Збройних Сил України на замовлення Командування Сил логістики розробили рішення для цифрового управління харчуванням військовослужбовців, яку офіційно допущено до використання.

Спеціальна комп’ютерна програма управління процесами продовольчої служби (СКП УППС) – це інструмент, який автоматизує роботу і дає змогу: вести облік продуктів у підрозділах; формувати заявки на постачання; складати меню; швидко створювати звіти.

З цим рішенням працюватимуть начальники продовольчої служби військових частин, які щодня відповідають за харчування особового складу – щоб люди були нагодовані якісно, вчасно і за встановленими нормами. Від їхньої роботи напряму залежить щоденна спроможність підрозділу виконувати завдання.

Раніше меню-розкладку рахували вручну або використовували додаткові інструменти. Тепер все необхідне – в одній програмі та за єдиним стандартом. Нова програма забезпечить: швидкість (час на розрахунок меню-розкладки скорочується в рази); спрощення (менше паперів і ручної роботи, менше помилок); єдина система для всіх (уніфікований підхід до формування меню в підрозділах).

