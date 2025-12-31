Збройні Сили тестують програму для управління продовольчим забезпеченням

31 декабря 2025 г., 10:25

У війську розпочали валідацію спеціальної комп’ютерної програми Управління процесами продовольчої служби (СКП УППС). Її перевіряють у реальних умовах, щоб підготувати до масштабного використання.

СКП УППС – це інструмент, який автоматизує роботу з продовольчим забезпеченням у військових частинах. Програма зокрема дає змогу: вести облік харчових продуктів у підрозділах; формувати заявки на постачання; складати меню; автоматично створювати звітність про використання продовольства.

Користувачі СКП УППС – начальники продовольчої служби. Це військовослужбовці, відповідальні за те, щоб особовий склад їхньої частини був нагодований якісно, вчасно і за встановленими нормами. Саме вони планують харчування, обліковують продукти, формують заявки на постачання та звітують про їх використання. Від їх роботи напряму залежить щоденна спроможність підрозділу виконувати завдання.

Мета валідації – перевірити, що програма коректно працює в реальних умовах, відповідає потребам продовольчої служби та повністю покриває визначені процеси: від обліку продуктів до звітності. Це дозволить упевнитися, що рішення готове до повноцінного використання у війську.

Програму розробили військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень. Замовником і розпорядником виступає Командування Сил логістики, а координацію забезпечує Центр трансформації процесів управління оборонними ресурсами Міноборони.

Після завершення валідації програму планують інтегрувати в цифрову екосистему війська та впровадити в усіх військових частинах. Надалі такий підхід до валідації планують масштабувати й на інші програми та інформаційні системи.

