За рік пів сотні українських оборонних стартапів залучили понад 105 млн дол.

9 декабря 2025 г., 12:35

Цього року близько 50 українських defense tech залучили понад 105 млн дол. Для порівняння: згідно з даними Dealroom.co, глобальної платформи даних та аналітики про стартапи й інновації, оборонні компанії з Європи, включно з Великою Британією, у 2025 році залучили близько 200 млн дол. інвестицій для проєктів на етапах Pre-seed, Seed та Series A. Українські стартапи залучають інвестиції переважно на цих етапах.

Нещодавно українські стартапи залучали 200-400 тис., а вже зараз закривають раунди на 2,5-5 млн дол. Найбільше інвестицій залучили: Swarmer – 15 млн дол.; Tencore – 3,74 млн дол.; Teletactica – 1,5 млн дол.; M-fly – 1,3 млн дол.; Dropla – 2,75 млн дол.; Norda Dynamics – 1 млн дол.

