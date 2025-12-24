На 10 млрд грн техніки вже замовили військові через Brave1 Market

24 декабря 2025 г., 14:35

За п’ять місяців роботи маркетплейсу Brave1 Market військові підрозділи замовили за бойові бали дронів та іншої техніки на 10 млрд грн. Ба більше, 100 тис. одиниць замовленої техніки – вже на найгарячіших напрямках фронту.

Це стало можливим завдяки оновленню системи «Армія Дронів.Бонус». Логіка проста: підрозділи ефективно нищать ворога, держава нараховує їм за це бойові бали, а військові обмінюють їх на необхідну техніку просто на маркетплейсі.

Brave1 Market працює за принципом вільного ринку, де головний замовник – це військовий. Підрозділи напряму контактують із виробниками, обирають саме те, що їм потрібно, і домовляються про строки.

У каталозі вже доступно понад 300 виробів. Це не лише розвідувальні та ударні дрони, а й системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та наземні роботизовані комплекси (НРК).

Завдяки прямій комунікації час від замовлення до постачання (якщо товар є на складі) в середньому триває 13 днів. Рекорд – усього шість днів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI