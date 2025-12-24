 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

На 10 млрд грн техніки вже замовили військові через Brave1 Market

24 декабря 2025 г., 14:35

На 10 млрд грн техніки вже замовили військові через Brave1 Market

За п’ять місяців роботи маркетплейсу Brave1 Market військові підрозділи замовили за бойові бали дронів та іншої техніки на 10 млрд грн. Ба більше, 100 тис. одиниць замовленої техніки – вже на найгарячіших напрямках фронту.

Це стало можливим завдяки оновленню системи «Армія Дронів.Бонус». Логіка проста: підрозділи ефективно нищать ворога, держава нараховує їм за це бойові бали, а військові обмінюють їх на необхідну техніку просто на маркетплейсі.

Brave1 Market працює за принципом вільного ринку, де головний замовник – це військовий. Підрозділи напряму контактують із виробниками, обирають саме те, що їм потрібно, і домовляються про строки.

У каталозі вже доступно понад 300 виробів. Це не лише розвідувальні та ударні дрони, а й системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та наземні роботизовані комплекси (НРК).

Завдяки прямій комунікації час від замовлення до постачання (якщо товар є на складі) в середньому триває 13 днів. Рекорд – усього шість днів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  