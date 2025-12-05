Понад 70% бюджету Мінцифри на 2026 рік планується спрямувати на грантові програми Brave1

5 декабря 2025 г., 12:55

Прийнятий Парламентом бюджет на 2026 рік передбачає фінансування Мінцифри у розмірі 10,16 млрд грн, інформує Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Пріоритет установи залишається незмінним – створення й масштабування інновацій для поля бою. Майже 73% бюджету спрямовуємо на грантові програми Brave1.

Зараз у фокусі виробництво ракет, штучний інтелект, масштабування виробництва власних компонентів та вибухових речовин. Кластер оборонних технологій Brave1 уже став найбільшим ангельським інвестором та видав загалом понад 700 грантів на 2,6 млрд грн. Завдяки цьому в Україні вже розробляють різні види зброї – від десятків видів БпЛА до ракет. Наступного року важливо прискорити цикл розробки сучасних рішень, які дадуть технологічну перевагу над ворогом.

Інші кошти передбачені на цифровізацію послуг, розвиток Дії, а також публічні інвестиційні проєкти для розробки, модернізації, захисту реєстрів та інформаційних систем. У планах наступного року – розробити онлайн-систему моніторингу грального бізнесу. Це важливий антикорупційний проєкт. Запуск системи дасть змогу значно збільшити надходження в бюджет і перетворити гральний бізнес на прозору й підзвітну індустрію, яка працює на зміцнення економіки держави.

