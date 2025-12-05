 
Виробники компонентів для оборонної техніки зможуть отримати гранти до 8 млн грн

5 декабря 2025 г., 10:25

Виробники компонентів для оборонної техніки зможуть отримати до 8 млн грн

Кластер Brave1 запускає грантову програму для тих, хто створює компоненти для оборонної техніки. Стратегічна мета – досягнути незалежності у виробництві ключових комплектуючих.

Розробники можуть отримати до 8 млн грн на прискорення тестування технології, її вдосконалення та підготовку до серійного виробництва. Пріоритетне фінансування зможуть отримати компоненти з 20 напрямів, визначених у тісній співпраці з Міноборони, виробниками та бойовими підрозділами. Серед них: двигуни та приводи; пропульсивні елементи; обчислювальні системи та сенсори; системи зв'язку; камери та підвіси тощо.

Також для розвитку незалежного виробництва компонентів Brave1 планується напрацьовувати пропозиції до нормативної бази та налагодити співпрацю між виробниками комплектуючих та готових виробів.

Крім того, незабаром військові зможуть купувати компоненти на Brave1 Market за електронні бали, які нараховуються підтверджене знищення ворога.

