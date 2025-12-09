Apple втрачає топменеджерів на тлі підготовки до доленосного запуску АІ-продуктів у 2026 році

9 декабря 2025 г., 11:45

Як зазначає CNBC, за останній тиждень у вищих ешелонах керівництва Apple відбулися надзвичайні зміни. Компанія-виробник iPhone втратила свого керівника відділу АІ, головного юриста та ключового виконавчого директора з дизайну. Генеральний директор Тім Кук (Tim Cook) тепер має на двох прямих підлеглих менше, ніж до Дня подяки.



Виконавчий директор, який розробив програмне забезпечення для Apple Vision Pro, також пішов до Meta, щоб займатися тим самим для їхніх АІ-окулярів. До того ж, минулими вихідними з'явилася інформація про потенційний вихід старшого віцепрезидента з апаратних технологій Джоні Сруджі (Johny Srouji), який, за даними Bloomberg, повідомив Куку про своє бажання піти. Проте Сруджі, відомий як фахівець, що розробив фірмові чипи для Mac, надіслав своїм співробітникам службову записку (яку бачив CNBC), заявивши, що не планує залишати Apple найближчим часом. Представник Apple не надав коментарів щодо Сруджі чи інших керівників, які нещодавно пішли.



Усі ці зміни відбуваються у компанії, яка славиться стабільним керівним складом. Вони можуть свідчити про тиск, що наростає, оскільки Apple залишалася на місці, тоді як вся технологічна індустрія за останні три роки масово робила ставку на розвиток систем штучного інтелекту.



Не стало несподіванкою, що минулого тижня пішов керівник відділу АІ Джон Джаннандреа (John Giannandrea). Саме він мав забезпечити інноваційний АІ-досвід на iPhone. Замість цього Apple довелося визнати, що вона не змогла запустити посилену версію Siri, яку рекламувала протягом місяців.



Можливо, нова стратегія, що полягає у партнерстві з визнаним лідером у сфері АІ, таким як Google або Anthropic, компенсує ці невдачі. Але тиск на Apple величезний, адже після цьогорічного провалу компанії необхідно все зробити правильно. Успішний запуск АІ важливий і для інших продуктів Apple.



Вже є натяки, що 2026 рік стане монументальним. Очікуються нові, по чуткам, категорії АІ-продуктів, такі як АІ-окуляри, схожі на ті, що продає Meta, та планшет для керування всіма розумними побутовими приладами. Крім того, 1 квітня наступного року Apple виповниться 50 років, і саме до цієї дати очікується запуск першого складаного iPhone. Попереду також нові виклики: насувається антимонопольний судовий процес та необхідність підтримувати "перемир'я" з президентом Дональдом Трампом.



Зважаючи на все це, кадрові перестановки, особливо щодо АІ, могли бути необхідними. Схоже, наступний рік покаже, чи Apple вдалося все виправити, зазначають у CNBC.

