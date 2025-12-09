 
`

148 тис. товарів на 8,5 млрд грн вже замовили захисники на Brave1 Market

9 декабря 2025 г., 8:25

Найбільший маркетплейс українських оборонних технологій Brave1 Market пропонує підрозділам Сил оборони близько 2600 розробок. Військові вже замовили на платформі 148 тис. товарів на суму 8,5 млрд грн.

Завдяки інтеграції Brave1 Market з програмою мотивації Армія дронів Бонус, підрозділи можуть замовляти потрібні товари на бойові бали, що нараховуються за верифіковані ураження ворожих цілей. Зараз за цією системою можна придбати понад 200 товарів – БпЛА, НРК, РЕБ.

Також на маркетплейсі вже доступний окремий розділ з 800 компонентами. Незабаром деякі з них також можна буде придбати за бойові бали. Завдяки співпраці з Міноборони придбані таким чином товари підрозділи отримують уже за 10-20 днів безпосередньо від виробників.

0 
 

