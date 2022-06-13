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За останній тиждень було вилучено та знищено 4 тис. 509 вибухонебезпечних предметів

13 июня 2022 г., 16:05

Впродовж минулого тижня підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснювали виїзди для проведення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів.

Протягом тижня  зареєстровано 2 тис. 640 надзвичайних подій (за попередній тиждень 2 тис. 267).

На всі події забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 55 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 632 пожежі (за попередній тиждень - 1 тис. 36), врятовано на пожежах 20 осіб  та не допущено знищення вогнем 357 будівель   і 35 од. техніки. На пожежах загинуло 8 осіб.

З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 861 виїзд (за попередній тиждень – 1 тис. 84), у ході яких виявлено, вилучено та знищено 4 тис. 509 вибухонебезпечних предметів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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