"Роумінг як вдома" з 1 січня 2026 року

31 декабря 2025 г., 17:20

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) нагадує, що з 1 січня 2026 року для користувачів мобільного зв’язку запроваджується режим «Roam Like at Home».



Мова про режим, який передбачає можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах Європейського Союзу за домашнім тарифом, без додаткової плати.



Користувачам не потрібно нічого підключати чи робити спеціальні налаштування. На території країн ЄС активація послуги

«Роумінг як вдома» відбуватиметься автоматично.



Під час перебування у ЄС працює домашній тариф, а не безліміт.



Зазначається, що послуга «Роумінг як вдома» створена передусім для коротких поїздок: відряджень, подорожей, навчання тощо.



Якщо тариф включає 100 хвилин і 100 SMS, їх можна використовувати в будь-якій країні ЄС у межах пакета.



Мобільний Інтернет може мати обмеження, про що оператор

завчасно повідомить.



Вхідні дзвінки - безоплатні.



Уряд України та Рада ЄС ще влітку ухвалили рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для послуг роумінгу. Це фактично закріпило повноцінне приєднання України до політики Roam like at home – спільної зони роумінгу ЄС.

