Які автоматизовані сервіси зʼявляться в Україні у 2026 році

31 декабря 2025 г., 15:50

«У 2025 році ми остаточно відійшли від концепції «довідка заради довідки». Налагодили взаємодію між реєстрами та запустили Трембіту 2.0, щоб дані обмінювалися між держсистемами ще безпечніше, швидше та без людського фактора. А українці — користувалися новими зручними автоматизованими сервісами в Дії», заявили у Мінцифри.



На наступний рік Міністерство цифрової трансформації оголосило амбітні плани — цифровізувати одні з найскладніших сфер. У фокусі на 2026-й:

розлучення онлайн у Дії;

верифікація даних у реєстрі ДРАЦС;

еСуд;

еАкциз;

розбудова команди CDTO в міністерствах, громадах та адміністраціях.

