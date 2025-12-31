 
Які автоматизовані сервіси зʼявляться в Україні у 2026 році

31 декабря 2025 г., 15:50

«У 2025 році ми остаточно відійшли від концепції «довідка заради довідки». Налагодили взаємодію між реєстрами та запустили Трембіту 2.0, щоб дані обмінювалися між держсистемами ще безпечніше, швидше та без людського фактора. А українці — користувалися новими зручними автоматизованими сервісами в Дії», заявили у Мінцифри. 

На наступний рік Міністерство цифрової трансформації оголосило амбітні плани — цифровізувати одні з найскладніших сфер. У фокусі на 2026-й:

  • розлучення онлайн у Дії;
  • верифікація даних у реєстрі ДРАЦС;
  • еСуд;
  • еАкциз;
  • розбудова команди CDTO в міністерствах, громадах та адміністраціях.

