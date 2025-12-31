Brave1 залучив понад 100 млн доларів інвестицій

31 декабря 2025 г., 14:25

Український сектор оборонних технологій остаточно трансформувався у повноцінну індустрію з потужним експортним та інвестиційним потенціалом. Як повідомляє Мінцифри, ключовим інструментом цього розвитку став кластер Brave1, який уже видав розробникам грантів на суму 1,7 млрд грн.



Оновлена грантова програма тепер охоплює 70 технологічних пріоритетів, а спеціалізовані конкурси Brave фокусуються на критичних напрямах: ракетних технологіях, штучному інтелекті та виробництві вибухових речовин. Завдяки діяльності кластера український defense tech уже залучив 105 млн доларів прямих інвестицій, що було підтверджено на саміті Defense Tech Valley, який зібрав 5 000 учасників із понад 50 країн світу.



Масштабування технологій супроводжується створенням нових ринкових механізмів, таких як Brave1 Market — маркетплейс прямої дії, інтегрований із системою «Армія дронів. Бонус». Цей інструмент дозволяє військовим підрозділам конвертувати бойові успіхи (бали за ураження цілей) у нове обладнання. Система постійно еволюціонує: наразі бали нараховуються не лише за розвідку, а й за логістичні та евакуаційні місії на наземних роботизованих комплексах (НРК). Ефективність такого підходу підтверджується рекордною статистикою: лише у листопаді підрозділи системи «Армія дронів. Бонус» уразили понад 81 тисячу цілей.



Міжнародний вектор розвитку підкріплений масштабними фінансовими ініціативами. Спільно з ЄС запущено проєкт BraveTech EU з бюджетом 100 млн євро для масштабування бойових інновацій на європейському рівні, а також грантову програму EU4UA Defence на 3,3 млн євро. Двостороння співпраця з Норвегією в межах програми Brave-Norway додала ще 20 млн євро в екосистему підтримки стартапів. Окрім фінансування, держава створює інфраструктуру для випробувань — платформу Test in Ukraine, та відкриває ринки для навчання операторів НРК, що дозволяє швидко інтегрувати новітні розробки безпосередньо в бойові підрозділи.

