Біткойн впав більш ніж на 10% за день - до 18-місячного мінімуму

13 июня 2022 г., 15:15

Згідно з даними сайту CoinMarketCap, вартість ринку криптовалют у понеділок впала нижче 1 трильйона доларів вперше з січня 2021 року, досягнувши 926 мільярдів доларів.



Як повідомляється, світовий ринок криптовалют досяг піку у 2,9 трильйона доларів у листопаді 2021 року, але цього року він значно похитнувся. Лише за останні два місяці було втрачено капіталізації на 1 трильйон доларів, оскільки інвестори відмовилися від ризикованих активів через високу інфляцію та побоювання, що підвищення процентних ставок центральними банками завадить зростанню.



Найбільша криптовалюта, біткойн, впала більш ніж на 10% за день, знизившись до 18-місячного мінімуму у 23 650 доларів. Цього року ця електронна монета зменшилася у вартості приблизно на 50%. Ефір сьогодні впав на 15% до 1210 доларів.



Оскільки інфляція виявляється ще складнішим супротивником, який можна перемогти, ніж очікувалося, біткойн та ефір продовжують падати. Вони є головними жертвами втечі від ризикованих активів, оскільки інвестори хвилюються про зростання споживчих цін у всьому світі.

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