Omdia: світові витрати на хмарну інфраструктуру зросли на 25%

Нове дослідження аналітичної компанії Omdia свідчить про те, що світові витрати на послуги хмарної інфраструктури в третьому кварталі 2025 року досягли 102,6 млрд дол. Це на 25% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.



Ринок демонструє стабільну динаміку, оскільки це вже п’ятий квартал поспіль, коли темпи зростання перевищують 20%. Основною причиною такого піднесення аналітики називають фундаментальний зсув у технологічному ландшафті: попит підприємств на АІ перейшов від стадії ранніх експериментів до повномасштабного впровадження у виробничі процеси. Гіперскейлери тепер змагаються не лише в продуктивності окремих моделей, а й у створенні платформних можливостей для роботи автономних АІ-агентів у реальних бізнес-середовищах.



Лідерами ринку залишаються AWS, Microsoft Azure та Google Cloud, які сукупно контролюють 66% світових витрат на хмарну інфраструктуру.



Компанія AWS зберегла перше місце із часткою ринку 32% та зростанням виторгу на 20%, що стало її найкращим показником з 2022 року. Цьому сприяло послаблення обмежень на постачання обчислювальних потужностей та партнерство з Anthropic. Загальний портфель замовлень (backlog) AWS на кінець кварталу сягнув 200 млрд дол.



Microsoft Azure посідає другу позицію з часткою 22%, продемонструвавши вражаюче зростання на 40% завдяки оновленню партнерства з OpenAI та запуску фреймворку для створення мультиагентних систем.



Google Cloud утримує третє місце з часткою 11%, показавши зростання на 36%, яке забезпечили корпоративні АІ-пропозиції та платформа Vertex AI.



Сучасна стратегія хмарних гігантів еволюціонує в бік мультимодельності. Підприємства більше не оцінюють платформи лише за можливостями однієї моделі, а шукають гнучкість, стійкість та контроль над витратами. Такі сервіси, як Amazon Bedrock, Azure AI Foundry та Vertex AI Model Garden, інтегрують власні базові моделі з дедалі більшою кількістю сторонніх розробок. Рейчел Бріндлі (Rachel Brindley), старший директор Omdia, зазначає, що підтримка декількох моделей одночасно стала обов'язковою вимогою для виробничих середовищ. Водночас інвестиції в інструменти для створення АІ-агентів, як-от AWS AgentCore або Microsoft Agent Framework, допомагають компаніям долати складність реального розгортання технологій.



Зростання ринку підкріплюється значним розширенням регіональної інфраструктури. Зокрема, у вересні AWS запустила новий регіон в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (Нова Зеландія), а Microsoft анонсувала плани щодо розширення хмарних потужностей у Малайзії та відкриття нового центру в Індії у 2026 році. Google Cloud також посилює свої позиції, запустивши Gemini Enterprise — платформу з інструментами безкодового розроблення АІ-агентів та вбудованими функціями безпеки. Збільшення замовлень у всіх провідних провайдерів свідчить про високу стійкість ринку та здорову атмосферу попиту на хмарні обчислення в епоху генеративного інтелекту.



Аналіз структури хмарного ринку вказує на те, що АІ-сервіси стали головним джерелом маржинальності для гіперскейлерів, причому частка доходів від штучного інтелекту у загальному виторгу Google Cloud уже обчислюється мільярдами доларів щокварталу. Зростання замовлень Google Cloud зі 108,2 млрд дол. у другому кварталі до 157,7 млрд дол. у третьому є безпрецедентним стрибком, що свідчить про агресивне бронювання потужностей великими корпораціями на роки вперед.



Експерти Omdia прогнозують, що до кінця 2026 року частка витрат на АІ-інфраструктуру складе понад 35% від загального обсягу хмарного ринку. Важливо зазначити, що конкуренція зміщується в бік енергоефективності та спеціалізованих чипів, оскільки вартість експлуатації АІ-агентів у промислових масштабах залишається високою. Гравці, які зможуть запропонувати найкращі інструменти для автоматизації комплаєнсу та безпеки даних усередині АІ-моделей, заберуть найбільшу частку контрактів у 2026 році.



Перехід від експериментів до реального впровадження АІ-агентів змушує провайдерів ставати більш відкритими до сторонніх розробок, включаючи моделі з відкритими вагами. Це створює нову екосистему, де хмарна платформа виступає як універсальний оркестратор інтелектуальних ресурсів. Стійкість ринку до макроекономічних коливань підтверджує, що хмарна інфраструктура стала фундаментом сучасної економіки, без якої неможлива подальша цифрова трансформація та розвиток автономних бізнес-систем.

