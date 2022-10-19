19 октября 2022 г., 8:15

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З 7 по 18 жовтня росія завдала близько 190 ударів ракетами та дронами-камікадзе по 16 областях України. Про це повідомив під час брифінгу «Ліквідація наслідків терористичних атак на об’єкти критичної інфраструктури» в Military Media Center речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій полковник служби цивільного захисту Олександр Хорунжий.



«Ворог продовжує ракетні обстріли, використовуючи безпілотні літальні апарати, артилерійські обстріли, й, звичайно, страждає наша інфраструктура. Хочу довести коротко інформацію щодо роботи Державної служби України з надзвичайних ситуацій у ліквідації наслідків обстрілів російської федерації по об’єктах критичної інфраструктури», - повідомив Олександр Хорунжий. - «За оперативною інформацією, у період із 7 по 18 жовтня росією завдано близько 190 масованих ударів ракетами, дронами-камікадзе та артилерію по 16 областях України та місту Київ. Найбільшої кількості ударів протягом 10, 11, 17 та 18 жовтня було завдано по Київській області та Києву. Удари були здебільшого завдані по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема по об’єктах енергетики та по цивільних об’єктах - це як приватні житлові будинки, так і багатоповерхові житлові будинки».

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