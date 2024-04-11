3D-магнітний запис дасть змогу збільшити місткість HDD до 120 ТБ

11 апреля 2024 г., 16:25

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Не встигли ми звикнути до появи в жорстких дисках технології HAMR, де магнітний запис виконують із попереднім розігрівом лазером, як дослідники запропонували її подальший розвиток, що дасть змогу ще подвоїти місткість накопичувача.

Нагадаю, що використання HAMR обіцяє збільшити щільність запису і місткість жорсткого диска щонайменше вдвічі порівняно зі стандартною технологією перпендикулярного магнітного запису (PMR). Однак нещодавно продемонстрований двошаровий носій HDD, на якому біти даних записуються шарами один на одного, у поєднанні з багаторівневим записом із тепловою підтримкою, обіцяє щонайменше подвоїти можливості технології HAMR поточного покоління. За попередніми оцінками, це дасть змогу приблизно через 10-15 років довести місткість жорсткого диска до 120 ТБ.



Як повідомив ресурс Acta Materialia, дослідницькі групи з NIMS, Seagate Technology та Університету Тохоку продемонстрували можливість багаторівневого магнітного запису з тепловим підсилювачем (HAMR) на двошарових гранульованих носіях.

Концепція багаторівневого магнітного запису для жорстких дисків існує вже давно, але її практичному застосуванню заважала відсутність відповідних носіїв, здатних зберігати дані на різних рівнях. Дослідники розв'язали цю проблему, створивши новий тип гранульованого носія, що складається з двох наногранульованих плівок FePt-C, розділених розпірним шаром Ru-C з кубічною кристалічною структурою. Це дає змогу здійснювати роздільний магнітний запис на кожному шарі за різних магнітних полів і температур.

Регулюючи потужність лазера і магнітні поля в процесі запису, можна записувати два шари FePT незалежно один від одного, що дає змогу подвоїти щільність запису та місткість жорсткого диска без істотних змін у матеріалах магнітних шарів.

У звичайних жорстких дисках на основі HAMR використовують скляні пластини, вкриті магнітною плівкою, наприклад залізоплатиновим сплавом (FePt), на яку можна записувати дані, коли плівка нагрівається лазером до температури Кюрі (температура, за якої плівка змінює свої магнітні властивості) та її магнітна коерцитивність знижується.

Як випливає з назви, двошарові гранульовані носії мають два шари плівки, кожен з яких має різні температури Кюрі та магнітокристалічні анізотропії. Дослідники стверджують, що такі носії можуть забезпечити щільність запису понад 10 Тбіт/кв.дюйм, тобто отримати 10-пластинчасті жорсткі диски місткістю понад 120 ТБ.

Дослідники стверджують, що магнітні вимірювання та моделювання теплового магнітного запису показали, що носії HAMR можуть підтримувати трирівневий запис і навіть можуть бути здатні до чотирирівневого запису.

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