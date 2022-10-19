Apple повністю оновила iPad та анонсувала iPad Pro з чіпом M2

19 октября 2022 г., 9:25

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Компанія Apple представила новий iPad із повноекранним дизайном і великим 10,9-дюймовим дисплеєм Liquid Retina та випустила iPad Pro наступного покоління, оснащений чіпом M2.



Новий iPad працює на базі чіпа A14 Bionic. Оновлені камери включають ультрашироку фронтальну камеру з роздільною здатністю 12 МП, розташовану вздовж горизонтального краю планшета та оновлену 12 МП основну камеру для знімання чітких фотографій і відео 4K. Порт USB-C підтримує широкий спектр аксесуарів, Wi-Fi 6 забезпечує ще швидші з’єднання, а моделі оснащені надшвидким 5G дозволяють користувачам залишатися на зв’язку в дорозі.



Новий 10,9-дюймовий дисплей Liquid Retina розширено майже до країв та забезпечує роздільну здатність 2360x1640 пікселів з яскравістю 500 ніт і технологією True Tone.



Touch ID переміщується на верхню кнопку iPad, що полегшує розблокування, вхід у програми або використання Apple Pay.



Чип A14 Bionic поставляється на iPad, забезпечуючи зростання обчислювальної продуктивності на 20% та на 10% покращення графіки порівняно з попереднім поколінням. Це робить новий iPad до 5 разів швидшим, ніж найпопулярніший планшет Android, як стверджує Apple. Розширені функції машинного навчання працюють на основі 16-ядерного нейронного механізму в A14 Bionic, який пропонує подвоєну кількість ядер, ніж A13, що підвищує можливості машинного навчання до 80%.



Надширококутна горизонтальна фронтальна камера з датчиком 12 МП і кутом огляду 122 градуси підтримує центральну сцену, яка автоматично панорамується та масштабує, щоб користувачі могли бачити, коли вони рухаються. Оновлена ​​12-мегапіксельна ширококутна основна камера на iPad забезпечує створення фото з високою роздільною здатністю та детальне відео 4K із підтримкою уповільненої знімання зі швидкістю 240 кадрів/с.

Подвійні мікрофони призначені для роботи в унісон з камерами, вловлюючи звук



Завдяки новій підтримці Wi-Fi 6 з’єднання на новому iPad на 30% швидше, ніж Wi-Fi 802.11ac, який підтримується попереднім поколінням планшетів. Моделі з підтримкою 5G дозволяють iPad досягати максимальної швидкості до 3,5 Гбіт/с в ідеальних умовах. У поєднанні з постійною підтримкою Gigabit LTE, фізичних SIM-карт і eSIM з активацією на пристрої iPad пропонує значну гнучкість підключення. Порт USB-C підтримує широкий спектр аксесуарів і швидший час заряджання при використанні зарядних адаптерів більшої потужності.



Нова Magic Keyboard Folio, розроблена для нового iPad, забезпечує чудові враження від набору тексту завдяки повнорозмірним клавішам, ходу 1 мм і чутливості. Вперше iPad матиме клавіатуру з великим трекпадом і підтримкою клацання в будь-якому місці та жестів Multi-Touch, що робить прокручування, змахування, зведення та переміщення курсора ще більш плавним. Новий ряд із 14 клавішами забезпечує легкий доступ до ярликів додатків і повсякденних завдань, як-от регулювання гучності чи яскравості дисплея. Універсальний двокомпонентний дизайн із можливістю конфігурації включає знімну клавіатуру та захисну задню кришку, яка магнітно кріпиться до iPad. Клавіатура за допомогою магніту приєднується до роз’єму Smart Connector на краю iPad, який забезпечує живлення та передачу даних. Це означає, що клавіатуру ніколи не потрібно заряджати, і користувачі можуть легко скласти клавіатуру позаду iPad або повністю від'єднати її. Задня кришка має регульовану підставку для ще більшої гнучкості під час ігор, перегляду відео тощо.



Новий iPad доступний для замовлення відсьогодні, 18 жовтня, на сайті apple.com/store і в додатку Apple Store у 28 країнах і регіонах, включаючи США, а в магазинах він буде доступний у середу, 26 жовтня.



Моделі нового iPad з підтримкою Wi-Fi доступні за початковою ціною від 449 доларів (у США), а моделі з Wi-Fi + стільниковим зв’язком – від 599 доларів. Новий iPad у конфігураціях 64 ГБ і 256 ГБ доступний у синьому, рожевому, жовтому та сріблястому кольорах.



Щодо анонсованого iPad Pro наступного покоління, пристрій оснащений функцією наведення курсора Apple Pencil нового рівня, записом відео ProRes та надшвидким Wi-Fi 6E.



«Нове покоління iPad Pro розширює межі того, що можливо на iPad та привносить ще більше універсальності, потужності та портативності в ідеальний досвід роботи з iPad», - сказав Грег Джосвіак (Greg Joswiak), старший віце-президент Apple зі світового маркетингу. - «Новий iPad Pro, який працює на чіпі M2, має неймовірну продуктивність і найсучасніші технології, включно з наведенням курсора Apple Pencil нового рівня, записом відео ProRes, надшвидким бездротовим підключенням і потужними функціями iPadOS 16. Більше нічого подібного немає».



Оснащення 8-ядерним процесором M2 покращує швидкодію до 15% у порівнянні з M1 - з покращенням продуктивності та ефективності ядер, а також 10-ядерним графічним процесором, що забезпечує до 35% швидшу графічну продуктивність. У поєднанні з процесором і графічним процесором 16-ядерний Neural Engine може обробляти 15,8 трильйонів операцій за секунду - на 40% більше, ніж M1. Чіп M2 також має пропускну здатність уніфікованої пам’яті 100 ГБ/с - на 50 відсотків більше, ніж у попередника — і підтримує до 16 ГБ швидкої уніфікованої пам’яті, що робить багатозадачність і роботу з великими ресурсами ще більш плавною.



Потужність M2 також поширюється на новий медіа-процесор і процесор сигналів зображення, які в поєднанні з вдосконаленими камерами дозволяють користувачам вперше знімати відео ProRes і транскодувати відзнятий матеріал ProRes до 3 разів швидше.



Завдяки новим iPad Pro та iPadOS 16 наведення курсора за допомогою Apple Pencil (2-го покоління) надає користувачам абсолютно новий вимір для взаємодії з екраном. Apple Pencil тепер розпізнається на відстані до 12 мм над дисплеєм, що дозволяє користувачам попередньо переглядати свій знак, перш ніж зробити його. Це також дозволяє користувачам малювати та ілюструвати з ще більшою точністю. Наприклад, за допомогою Scribble текстові поля автоматично розширюються, коли олівець наближається до екрана, а рукописний текст розпізнається ще швидше.



Новий iPad Pro підтримує Wi-Fi 6E.



У новому iPad Pro реалізовано Stage Manager — це абсолютно нова багатозадачність, яка автоматично впорядковує програми та вікна, що дозволяє швидко й легко перемикатися між завданнями. Пізніше цього року Stage Manager розблокує повну підтримку зовнішнього дисплея з роздільною здатністю до 6K, тож користувачі зможуть організувати ідеальний робочий простір і працювати з чотирма програмами на iPad і до чотирьох програм на зовнішньому дисплеї.



Нові 11-дюймові та 12,9-дюймові iPad Pro будуть доступні в сріблястому та сірому кольорах із конфігураціями 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ та 2 ТБ. Вартість 11-дюймового планшету починається від 799 доларів (у США) за модель Wi-Fi і 999 доларів за модель Wi-Fi + Cellular; 12,9-дюймовий iPad Pro починається від 1099 доларів за модель Wi-Fi та 1299 доларів за модель Wi-Fi + Cellular.

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