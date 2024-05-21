Honda спільно з IBM створюють нейроморфний штучний інтелект

21 мая 2024 г., 16:35

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За повідомленням Honda Motor, компанія підписала угоду з IBM про спільні дослідження і розробку нейроморфних і чіплетних технологій наступного покоління для програмно-визначених автомобілів (SDV). Угоду з IBM укладено у зв'язку з тим, що Honda бачить, що електромобілі стануть масовими до 2031 року, і планує скоротити витрати на виробництво батарей щонайменше на 20% у рамках плану вартістю 64 млрд дол., що передбачає використання технології цифрового двійника. Крім того, компанія підписала стратегічну угоду з Infineon Technologies з виробництва автомобільного кремнію.



Очікується, що у 2030 р. і в наступні роки застосування технологій AI значно прискориться, що створить нові можливості для розвитку SDV.



Honda та IBM очікують, що SDV значно підвищать складність конструкції, продуктивність опрацювання та відповідне енергоспоживання напівпровідників, порівняно зі звичайними мобільними продуктами. IBM уклала технологічну угоду з японською компанією Rapidus щодо 2-нм технологічного процесу для високопродуктивних напівпровідників.



Зокрема, меморандум про взаєморозуміння визначає сфери потенційних спільних досліджень спеціалізованих напівпровідникових технологій, як-от нейроморфні обчислення та технології чиплетів, з метою значного підвищення продуктивності обробки даних за одночасного зниження енергоспоживання.



Спільна оптимізація апаратного та програмного забезпечення важлива для забезпечення високої продуктивності та швидкого виходу на ринок. Для досягнення таких переваг і управління складністю конструкції майбутніх SDV обидві компанії також планують вивчити відкрите і гнучке програмне забезпечення.



Honda розробляє власну операційну систему для SoC з підтримкою AI у флагманських автомобілях Series 0 в рамках більш широкого плану зі створення EV. У них буде використовуватися централізована архітектура для об'єднання декількох ECU, які обслуговують окремі області.



Компанія також створює вертикально-інтегрований ланцюжок створення вартості EV з центральним фокусом на батареях до 2030 року, щоб знизити вартість батарей на 20% і загальну вартість виробництва приблизно на 35%. Honda вважає, що вона забезпечила достатню кількість батарей для запланованого виробництва близько 2 млн EV на рік.



Honda Series 0 стане флагманською серією електромобілів Honda, загалом сім моделей буде випущено по всьому світу до 2030 року.



Honda планує інвестувати близько 64 млрд дол. протягом 10 років до 2031 фінансового року, коли, як очікується, почнеться період повної популяризації EV.



«Обставини навколо електрифікації автомобілів зазнають значних змін, і в деяких регіонах все частіше виникає відчуття уповільнення зростання ринку EV. Honda не змінила своєї переконаності в тому, що електромобілі є найефективнішим рішенням у сфері малих засобів пересування, таких як мотоцикли та автомобілі. Розглядаючи тенденцію в довгостроковій перспективі, Honda впевнена, що перехід на EV продовжуватиметься", - сказав Тошіхіро Мібе (Toshihiro Mibe), генеральний директор Honda. «До 2030 року Honda планує, що на частку EV і FCEV припадатиме 40% світових продажів автомобілів, і що буде вироблено понад 2 млн EV. Працюючи над цим майбутнім, Honda неухильно прагнутиме до створення комплексного ланцюжка створення вартості EV, приділяючи основну увагу батареям і розвитку технологій та потужностей з виробництва EV. Honda Series 0, яка відіграватиме ключову роль у стратегії Honda EV, стане абсолютно новою серією EV. На виставці CES було представлено дві концептуальні моделі, а саме Saloon і Space-Hub. Що стосується Saloon, яка стане флагманською моделлю серії, то Honda планує вивести на ринок модель, дуже схожу на цю концептуальну модель, у 2026 році».



Нещодавно розроблена компактна електронна вісь та ультратонкий блок батарей дадуть змогу зменшити товщину шасі, щоб зменшити висоту та збільшити простір в автомобілі.



«Це містить оптимізацію компонування деталей, зменшення їхньої кількості, а також впровадження оригінальної технології Honda з контролю зіткнень і використання кузовних рам, що поєднують у собі відмінний дизайн і продуктивність», - зазначив він.



«На додаток до легших кузовних рам, нові моделі серії EV отримають абсолютно новий силовий агрегат, який став легшим і тоншим завдяки застосуванню оригінальних технологій Honda, накопичених під час розроблення машин F1 і моделей HEV. Це дасть Honda змогу знизити загальну вагу автомобіля приблизно на 100 кг порівняно з початковими моделями Honda EV».



Важкі компоненти, такі як батарея і силовий агрегат, будуть розміщені низько і по центру кузова, щоб забезпечити низький центр ваги, що призведе до стабільної поведінки автомобіля. Компанія також використовує свої робототехнічні технології, отримавши систему управління рухом, розроблену на основі технології контролю пози.



Honda буде самостійно розробляти базову архітектуру E&E, автомобільну ОС, яка є верхнім шаром загальної архітектури, а також різні додатки, що працюватимуть на автомобільній ОС. Honda оснастить SoC штучним інтелектом, який зможе навчатися, каже Мібе.



Honda вважає, що вона випереджає інші компанії в галузі технологій автоматизованого водіння 3-го рівня, і це буде використовуватися для того, щоб зробити функції автоматизованого водіння доступними в ширшому діапазоні швидкостей на швидкісних шосе і на звичайних дорогах, а також для автономної організації підвезення та паркування автомобіля в місцях, що знаходяться поза домом.



У 2025 р. у США почне роботу спільний завод з виробництва акумуляторних батарей для EV з компанією LG Energy Solution потужністю 40 ГВт*год на рік, і Honda планує розширити бізнес у сфері життєвого циклу батарей, який охоплює послуги із зарядки, енергозабезпечення та повторного використання/перероблювання.



У Канаді Honda почне власне виробництво батареї для EV, яку вона розробляє спільно з GS Yuasa. Що стосується основних матеріалів для батарей, то в Канаді Honda продовжить внутрішнє виробництво, випускаючи катодні матеріали спільно з POSCO Future M, а сепаратори - спільно з Asahi Kasei на нових заводах спільного підприємства, що будуть побудовані.



На лінії складання акумуляторних батарей буде використовуватися оригінальна система виробництва комірок Flex Cell Production System компанії Honda. Вона поєднує в собі модульну конфігурацію та систему виробництва комірок. Цифровий двійник відтворюватиме реальні умови виробничої лінії в кіберпросторі в режимі реального часу, що дасть змогу оптимізувати ефективність виробництва в різних аспектах, включно з постачанням деталей на заводи, обсягом і швидкістю виробництва.

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