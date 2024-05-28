Обсяг постачання стрічок сягнув 152,9 ексабайта у 2023 році

28 мая 2024 г., 14:45

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У 2023 році виробники, які використовують стандарт Linear Tape-Open, поставили 152,9 ексабайта місткості магнітної стрічки. Це на 3,14 % більше, ніж 2022 року.



Три технологічні партнери програми LTO - HPE, IBM і Quantum - представили детальну інформацію в щорічному звіті про постачання носіїв у рамках програми LTO. Зазначається, що частина цього зростання в період з 2022 по 2023 рік пояснюється «швидким генеруванням даних і збільшеними вимогами до інфраструктури з боку гіпермасштабованих підприємств». Іншими словами, пояснюється потребами в зберіганні даних штучного інтелекту.



Такий попит на цю технологію зберігання пояснюється тим, що стрічка має величезну місткість, і її легко вивести в автономний режим. Крім того, вона доволі довговічна, і, як показує досвід, такий носій може надійно захищати дані протягом 30 років. Прихильники цієї технології настійно рекомендують використовувати стрічку для зберігання даних, до яких не потрібно часто звертатися.



Для архівних цілей і резервного копіювання стрічка часто виявляється дешевшою, ніж дискові накопичувачі. Її легко зберігати і захищати від потенційного зараження програмами-вимагачами - вона працює як холодне сховище. Щодо екології, то дослідження засвідчили, що стрічкові накопичувачі менше забруднюють навколишнє середовище, ніж жорсткі диски та твердотілі накопичувачі.

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