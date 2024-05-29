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Оголошено фіналістів BEST CIO 2023

29 мая 2024 г., 22:53
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Організаційний комітет BEST CIO оголосив про вибір журі фіналістів проєкту за підсумками двох минулих років.

До числа фіналістів BEST CIO 2023 увійшли:

Хімія та фармацевтика   
Володимир Красотін    Дарниця
Сергій Соломаха.         Delta Medical
Анна Чезганова            Elfa Group
    
Банки   
Владислав Волошин    Укргазбанк
Артур Цесляр                Кредобанк
Енкелейд Зотай            Райффайзен Банк
    
Роздрібна торгівля   
Сергій Лесько               OKKO-group
Сергій Мовчан              Львівхолод
В'ячеслав Нехороших  Фокстрот
    
Харчова промисловість   
Віталій Іванов               Рошен
Володимир Патлань     Наш Продукт Плюс
Андрій Грищенко          Ласка
    
Державний сектор   
Вікторія Іцкович             Київська міська рада
Ернест Кліменко           Укрзалізниця
Іван Двойленко             Державна міграційна служба України
    
Охорона здоров'я   
Віталій Світельський      Синево Україна
Дмитро Харєбов             Добробут
Андрій Гончаренко         Аптека Низьких Цін

Агропромисловий комплекс   
Михайло Іванов             Сігнет Холдинг
Тарас Гошовський          МХП
Микола Рясько               НІБУЛОН
    
Інформаційні технології   
Павло Гулідов                SQUAD
Олександр Пронькін      Infopulse
Дмитро Проскурін          Uklon

Переможці в кожній категорії будуть обрані журі з числа фіналістів. Їх оголошення відбудеться на урочистій церемонії нагородження BEST CIO 2023, яка відбудеться у перший тиждень червня.

Оргкомітет проєкту висловлює подяку учасникам і партнерам - усім хто підтримав конкурс.

Партнерами BEST CIO 2023 виступили такі світові гранди, як Check Point та Lenovo. Проєкт також підтримали українські компанії De Novo, IT-Solutions, "Метінвест Діджитал" та UCloud.

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