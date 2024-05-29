Оголошено фіналістів BEST CIO 2023

29 мая 2024 г., 22:53

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Організаційний комітет BEST CIO оголосив про вибір журі фіналістів проєкту за підсумками двох минулих років.

До числа фіналістів BEST CIO 2023 увійшли:

Хімія та фармацевтика

Володимир Красотін Дарниця

Сергій Соломаха. Delta Medical

Анна Чезганова Elfa Group



Банки

Владислав Волошин Укргазбанк

Артур Цесляр Кредобанк

Енкелейд Зотай Райффайзен Банк



Роздрібна торгівля

Сергій Лесько OKKO-group

Сергій Мовчан Львівхолод

В'ячеслав Нехороших Фокстрот



Харчова промисловість

Віталій Іванов Рошен

Володимир Патлань Наш Продукт Плюс

Андрій Грищенко Ласка



Державний сектор

Вікторія Іцкович Київська міська рада

Ернест Кліменко Укрзалізниця

Іван Двойленко Державна міграційна служба України



Охорона здоров'я

Віталій Світельський Синево Україна

Дмитро Харєбов Добробут

Андрій Гончаренко Аптека Низьких Цін



Агропромисловий комплекс

Михайло Іванов Сігнет Холдинг

Тарас Гошовський МХП

Микола Рясько НІБУЛОН



Інформаційні технології

Павло Гулідов SQUAD

Олександр Пронькін Infopulse

Дмитро Проскурін Uklon

Переможці в кожній категорії будуть обрані журі з числа фіналістів. Їх оголошення відбудеться на урочистій церемонії нагородження BEST CIO 2023, яка відбудеться у перший тиждень червня.

Оргкомітет проєкту висловлює подяку учасникам і партнерам - усім хто підтримав конкурс.

Партнерами BEST CIO 2023 виступили такі світові гранди, як Check Point та Lenovo. Проєкт також підтримали українські компанії De Novo, IT-Solutions, "Метінвест Діджитал" та UCloud.

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