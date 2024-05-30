Викрито ботнет на 19 мільйонів унікальних IP-адрес

30 мая 2024 г., 21:45

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Міністерство юстиції США заявило, що у співпраці з міжнародними правоохоронними органами викрило наймасштабнішу бот-мережу. При цьому заарештовано її адміністратора Юнхе Вана (YunHe Wang). Ботнет під назвою 911 S5, як стверджується, використовувався для здійснення кібератак, масштабного шахрайства, експлуатації дітей, домагань, погроз про замінування та порушення експортних обмежень.

За даними Мін'юсту, Ван та його спільники розповсюджували шкідливе програмне забезпечення, щоб скомпрометувати й зібрати мережу з мільйонів домашніх комп'ютерів з ОС Windows по всьому світу. Ботнет мав 19 млн унікальних IP-адрес, у тому числі майже 614 тис. – в США.

Юнхе Ван, громадянин Китаю, як стверджується, поширював шкідливе програмне забезпечення, що використовувалося для створення ботнету 911 S5, через програми віртуальних приватних мереж, такі як MaskVPN та DewVPN, а також через сервіси з оплатою за установку. Крім того, шкідливе програмне забезпечення поширювалося разом з іншими програмними файлами, включаючи піратські версії ліцензійного програмного забезпечення та матеріали, захищені авторським правом.

У судових документах стверджується, що Ван керував приблизно 150 виділеними серверами по всьому світу, 76 з яких він орендував у американських інтернет-провайдерів. Використовуючи виділені сервери, зловмисник розгортав і керував додатками та контролював заражені пристрої. Через сервіс 911 S5 він надавав платним клієнтам доступ до проксі-серверів, пов'язаних із зараженими пристроями.

Закриття 911 S5 відбулося після того, як 15 травня влада США припинила діяльність сумнозвісного хакерського сайту BreachForums.

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