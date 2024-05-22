Надійний тил

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Проблема нестачі кваліфікованих технічних спеціалістів на світовому ринку праці актуальна вже не перший рік і з часом ситуація тільки погіршується. В українських реаліях складнощів додає необхідність вести бізнес в умовах повномасштабного вторгнення. Системний інтегратор ІТ-Solutions пропонує підвищити ефективність роботи компаній шляхом передачі питань підтримки та розвитку IT-інфраструктури в аутсорсинг.

Саме про це йшла мова під час виступу Івана Зіміна, технічного директора IT-Solutions. В сучасних умовах аутсорсінг видається особливо актуальним, зазнаичв він. Оскільки з початком повномасштабного російського вторгнення багато компаній відчули загострення проблеми кадрового голоду. Чимало фахівців були мобілізовані, частина виїхала за кордон, відповідно решта подорожчали та стали гірше доступні. Це призвело до того, що велика кількість організацій щонайменше зупинилася в розвитку ІТ, а дехто навіть зіткнувся зі складнощами підтримки наявних систем.

Крім того, на початку великої війни справжнім порятунком для українських установ та підприємств стали пропозиції від провідних гіперскейлерів безплатно скористатися їх обчислювальними потужностями. Але час плине швидко, а хмарна інфраструктура помітно вирізняється від наземної й зараз багато хто почав замислюватися як бути далі. Чи то залишатись у хмарі, чи то «приземлюватись», чи то розвивати якусь гібридну модель. Адже комерційні хмари аж ніяк не дешеві, а для їх оптимізації та підтримки також потрібні фахівці й у класичних сисадмінів часто може просто не вистачати відповідної кваліфікації.

На переконання Івана Зіміна більшість запитів можна і потрібно віддати назовні, тобто на другу лінію технічної підтримки. Особливо доцільно делегування допоміжних функцій та передача непрофільних активів та ІТ-інфраструктури на аутсорсинг для компаній, чий основний бізнес ніяк не пов'язаний з IT. "Це може бути, наприклад, підтримка та супровід на постійній основі всієї IT-інфраструктури, або її окремої частини, де не вистачає кваліфікації (кібербезпека, моніторинг тощо). Або навіть разові послуги з відновлення працездатності тієї чи іншої системи. Розробка IT-стратегії та її реалізація, будь-що. Тобто в замовника є якісь свої IT-спеціалісти, які знаходяться поруч із користувачем і забезпечують першу лінію підтримки. А в разі необхідності можна звернутися до зовнішньої другої лінії технічної підтримки, наприклад, до послуг компанії IT-Solutions", зазначив виступаючий.

Івана Зімін нагадав присутнім, що IT-Solutions працює на українському ринку системної інтеграції вже понад 15 років і останніми роками стабільно входить у першу п’ятірку у своєму сегменті. Компанія впроваджує сучасні рішення для ІТ-інфраструктури, надає послуги у сфері ІТ-консалтингу та інформаційної безпеки. Її продуктовий портфель містить понад 30 напрямів та десятки партнерських статусів (з яких 12 – найвищі) з провідними світовими постачальниками ПЗ та обладнання. IT-Solutions виконує замовлення корпоративних клієнтів – великих фінансових, промислових, телекомунікаційних, енергетичних, медичних, аграрних, транспортних, медійних компаній, навчальних та державних закладів з усіх регіонів України. В активі компанії вже понад 150 реалізованих проєктів для великих корпоративних замовників та сотні виграних тендерів щорічно.

У сучасному світі, де велика кількість різноманітних послуг надається на високому рівні зовнішніми підрядниками, за моделлю підписки, немає сенсу намагатися створити та утримувати власний потужний ІТ-департамент, який матиме глибоку експертизу в різних напрямах, але буде завантажений на 30% своїх можливостей. Саме через це зрештою деякі великі компанії на базі своїх технічних підрозділів сформували системних інтеграторів, що окрім задоволення потреб материнської компанії намагаються пропонувати свої послуги назовні. Тому, на думку, Івана Зіміна на аутсорсинг можна передати аудит, підтримку та розвиток IT- та інженерної інфраструктури, з чітко прописаними SLA, СORE-сервіси, проєктування, сервіси інформаційної безпеки, навчання користувачів та багато іншого. В себе є сенс залишити функції управління, постановку завдань, контроль якості сервісу тощо. Практика показує, що за співвідношенням вартість\якість аутсорсинг зазвичай виграє. А для багатьох компаній зараз це вже, мабуть, безальтернативний варіант.

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