Дохід від флеш-пам'яті NAND виріс на 28,1% в І кв.

30 мая 2024 г., 11:45

0

Tweet

TrendForce повідомляє, що використання корпоративних твердотільних накопичувачів в серверах штучного інтелекту почалося в лютому, що згодом призвело до великих замовлень. Крім того, покупці ПК і смартфонів збільшують свої запаси, щоб впоратися зі зростанням цін. Ця тенденція призвела до зростання цін на NAND та збільшила квартальний дохід на 28,1% до 14,71 млрд дол.



У цьому кварталі відбулися значні зміни в ринкових рейтингах: Micron обігнала Western Digital і посіла четверте місце. Дещо нижчі ціни та обсяги поставок, ніж у конкурентів у четвертому кварталі 2023, дозволили Micron збільшити виручку на 51,2% кв/кв до 1,72 млрд дол. у І кв. - найвищого показника серед конкурентів.



Samsung зберегла лідерство на ринку, збільшивши виручку на 28,6% кв/кв до 5,40 млрд дол. завдяки постійному нарощуванню запасів серед покупців і пожвавленню замовлень на корпоративні SSD-накопичувачі. Незважаючи на обережні прогнози щодо замовлень на споживчі товари у другому кварталі, очікується, що зростання контрактних цін на NAND Flash допоможе доходам Samsung зрости більш ніж на 20% у другому кварталі.



SK Group (SK hynix і Solidigm) в першому кварталі збільшила виручку на 31,9% кв/кв до 3,27 млрд доларів завдяки високим замовленням на смартфони і сервери. Унікальна QLC-архітектура Solidigm з плаваючим затвором допомогла підтримати стійкий попит на твердотільні накопичувачі великої ємності для підприємств. Очікується, що у другому кварталі темпи зростання поставок SK Group випереджатимуть темпи зростання інших постачальників, а її дохід збільшиться приблизно на 20%.



На обсяги виробництва Kioxia в І кв. все ще впливало скорочення виробництва в попередньому кварталі, що призвело до скромного зростання поставок на 7%. Однак зростання цін на NAND Flash призвело до збільшення виручки на 26,3% кв/кв до 1,82 млрд доларів. Kioxia очікує зростання доходу в другому кварталі приблизно на 20% завдяки збільшенню обсягів поставок і більш гнучкому ціноутворенню, що сприятиме подальшому збільшенню поставок корпоративних SSD.



На обсяги поставок Western Digital в першому кварталі вплинуло значне зниження попиту на роздрібному ринку, що почалося в лютому. Тим не менш, зростання контрактних цін на NAND Flash призвело до збільшення виручки на 2,4% у порівнянні з попереднім кварталом, досягнувши 1,71 мільярда доларів. Незважаючи на обережні ринкові прогнози для секторів ПК і смартфонів, Western Digital планує прискорити розробку корпоративних твердотільних накопичувачів, щоб стимулювати майбутнє зростання.



Покупці ПК і смартфонів вже збільшили свої запаси NAND Flash на другий квартал, а зростання попиту кінцевих споживачів залишається нижче очікуваного, що призводить до більш консервативних закупівель з боку брендових виробників. У той же час, сплеск замовлень на великі корпоративні SSD-диски продовжує сприяти зростанню середньомісячного цінового показника NAND флеш-пам'яті на 15%. За прогнозами TrendForce, у другому кварталі дохід від продажу NAND Flash збільшиться майже на 10% порівняно з попереднім кварталом.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365