Три головні помилки Intel

9 ноября 2023 г., 17:35

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У своєму інтерв'ю для індійського видання Digit головний виконавчий директор Intel Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger) серед іншого зупинився на такій цікавій темі, як прорахунки, яких припустилася корпорація в останні десятиріччя.



Варто зазначити, що нинішній очільник Intel має вельми великий послужний список у корпорації, де він розпочав свою трудову діяльність у 1979 році та яку покидав у період із 2009 до 2021 року. Зізнаюся, мені довелося поспілкуватися з ним на конференції Intel Developer Forum, коли вона ще проходила в Сан-Хосе. І тоді Пет Гелсінгер справив найпозитивніше враження за свою захопленість технологіями, оскільки на той момент він був головним технічним директором корпорації та вмів захопити ідеями, які знаходили втілення в розробках Intel.



Тепер же на посаді глави його критику на адресу попередників я сприймаю скоріше як план дій, ніж можливість виправдатися за не надто міцні нинішні позиції Intel. Отже, трьома головними невдачами корпорації Пет Гелсінгер вважає її спробу вийти в сегмент смартфонів, відмову від проєкту Larrabee і запізнілий фокус на розвиток бізнесу контрактного виробництва.



Нагадаю, що перші чипи Atom були анонсовані у 2008 р. і замислювалися з прицілом на смартфони. Але смартфон на базі Atom вийшов на ринок лише у 2012 році. Втім вже у 2016 Intel пішла з цього бізнесу.



Приблизно в той самий час - у 2010 році - компанія закрила проєкт Larrabee. Це була спроба створення універсального графічного процесора, до якої на той момент була прикута увага всієї ІТ-спільноти. Примітно, що програму закрили після того, як Гелсінгер пішов із компанії. Нагадаємо, Intel планувала запустити Larrabee як для споживчого ринку, так і для високопродуктивних обчислень, але спочатку було скасовано плани для сегмента споживачів, а потім і всю програму GPU. Напрацювання Larrabee були використані в Xeon Phi, хоча цей чип і не був настільки амбітним і не мав того впливу, який ми спостерігали в GPU. Немає потреби говорити про те, що якби Intel створила успішну програму випуску GPU, то вона не опинилася б у такому невигідному становищі порівняно з Nvidia в нинішніх перегонах озброєнь у сфері AI.



З поверненням в Intel Гелсінгер взявся активно впроваджувати в життя програму IGM 2.0, яка передбачає створення успішного бізнесу з контрактного виробництва чипів із використанням фірмових технологій корпорації. Пригадую, що ця ідея часом з'являлася в обговореннях експертів ще до призначення Гелсінгера главою Intel. Але тоді розмови завершувалися тим, що це не на часі, оскільки, з одного боку, виробничі потужності були повністю завантажені випуском власних чипів, з іншого - в компанії побоювалися передачі своїх технологічних напрацювань конкурентам.



У своєму інтерв'ю Digit Гелсінгер не забув зауважити, що скористатися перевагами тенденцій, що зароджуються, непросто: "Не всі вони бувають правильними", зазначивши, що він "поверне нас на місце". Тепер, очоливши компанію, Гелсінгер намітив для Intel новий курс, який, схоже, приносить свої плоди. Тільки час покаже, чи вдасться в рамках цього амбітного плану зловити наступну велику хвилю.

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