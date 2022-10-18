Huawei оголошує конкурсний відбір для участі у програмі «Насіння для майбутнього 2022»

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Компанія Huawei оголосила конкурсний відбір для участі у всесвітній програмі «Насіння для майбутнього 2022» (Seeds for the Future 2022). Нагадаємо, вона реалізує цей проєкт із 2008 року, а в Україні він стартував у 2016 році. За участі в неї найкращі студенти університетів світу мають змогу дізнатися про галузеві тенденції, особливості технологій 4G і 5G, інтернет речей, хмарні рішення, штучний інтелект, кібербезпеку від провідних експертів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.
У 2022 році «Насіння для майбутнього» проводиться в онлайн-форматі. Компанія надає можливість 30 українським студентам узяти участь у програмі.
Термін подачі заявок для участі в конкурсі: з 23.09 до 25.10.2022.
Дати проведення онлайн-програми в Україні: з 21 до 28 листопада 2022 року включно.
Найактивніші та найнаполегливіші студенти отримають призи, сертифікат про проходження курсів і можливість пройти оплачуване стажування в Huawei Ukraine. Участь передбачає знайомство та взаємодію з топовими експертами сфери ІКТ та зеленої енергетики, а також масштабний нетворкінг, в якому учасники програми приєднаються до глобальної спільноти Global Alumni Connections, що зібрала випускників «Насіння для майбутнього» попередніх років. Ця програма дає можливість взяти участь у Huawei Talent Summit 2022 в Афінах.
Програма «Насіння для майбутнього 2022» націлена на студентів-бакалаврів (починаючи з третього року навчання (закінчений другий курс), студентів магістратури, а також випускників, які отримали диплом у 2022 році.
Спеціалізація студентів та випускників 2022 року
• Технічні спеціальності (STEM): телекомунікації, радіофізика, штучний інтелект, IT, хмарні обчислення, кібербезпека, енергетика (теплоенергетика, сонячна енергетика).
• Нетехнічні спеціальності з високими результатами навчання і прагненням працювати у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.
Для участі кандидати мають надіслати на електронну адресу [email protected] наступні документи:
1. Мотиваційний лист англійською мовою (від 1 до 2 сторінок). Тема: “Why taking part in the international studying programs is important for me?”
2. Заповнити заявку за посиланням. https://forms.gle/UfpzChQB5sCp1a3J8
3. Для студентів-бакалаврів 3-4 курсу — витяг або скан залікової книжки з балами за навчання.
Для випускників 2022 року — скан додатка до диплома або скан залікової книжки з балами за навчання.
З тими, хто подав повний перелік документів, буде проведена індивідуальна онлайн-співбесіда українською та англійською мовами.
Тематика курсів та лекцій програми «Насіння для майбутнього 2022»
• 5G
• Хмарні обчислення
• Штучний інтелект
• Зелена та відновлювана енергетика
• Кібербезпека
• ІКТ
• Лідерство
• Стартапи
• Бізнес
Усі онлайн курси проводитимуться англійською мовою. Лекції та воркшопи – англійською або українською.
Умови отримання сертифікатів та призів
1. Проходження всіх обов’язкових онлайн-курсів.
2. Активне залучення в навчальний процес.
3. Успішно складені іспити з обов’язкових онлайн-курсів (необхідно набрати як мінімум 60 балів зі 100).
Умови отримання можливості для проходження стажування в Huawei Ukraine
1. Проходження всіх обов’язкових онлайн-курсів.
2. Активне залучення в навчальний процес.
3. Успішно складені іспити з обов’язкових онлайн-курсів (необхідно набрати як мінімум 80 балів зі 100).
4. Успішне проходження співбесіди в один із відділів Huawei Ukraine.
Критерії відбору учасників:
• Високі результати навчання (83-100 балів за профільними предметами).
• Знання англійської мови Intermediate та вище.
• Досвід роботи у проєктах і участь у конкурсах за фахом.
• Зацікавленість у майбутньому працевлаштуванні у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.
Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада
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