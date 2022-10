Huawei оголошує конкурсний відбір для участі у програмі «Насіння для майбутнього 2022»

18 октября 2022 г., 17:25

Компанія Huawei оголосила конкурсний відбір для участі у всесвітній програмі «Насіння для майбутнього 2022» (Seeds for the Future 2022). Нагадаємо, вона реалізує цей проєкт із 2008 року, а в Україні він стартував у 2016 році. За участі в неї найкращі студенти університетів світу мають змогу дізнатися про галузеві тенденції, особливості технологій 4G і 5G, інтернет речей, хмарні рішення, штучний інтелект, кібербезпеку від провідних експертів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.



У 2022 році «Насіння для майбутнього» проводиться в онлайн-форматі. Компанія надає можливість 30 українським студентам узяти участь у програмі.



Термін подачі заявок для участі в конкурсі: з 23.09 до 25.10.2022.

Дати проведення онлайн-програми в Україні: з 21 до 28 листопада 2022 року включно.



Найактивніші та найнаполегливіші студенти отримають призи, сертифікат про проходження курсів і можливість пройти оплачуване стажування в Huawei Ukraine. Участь передбачає знайомство та взаємодію з топовими експертами сфери ІКТ та зеленої енергетики, а також масштабний нетворкінг, в якому учасники програми приєднаються до глобальної спільноти Global Alumni Connections, що зібрала випускників «Насіння для майбутнього» попередніх років. Ця програма дає можливість взяти участь у Huawei Talent Summit 2022 в Афінах.



Програма «Насіння для майбутнього 2022» націлена на студентів-бакалаврів (починаючи з третього року навчання (закінчений другий курс), студентів магістратури, а також випускників, які отримали диплом у 2022 році.



Спеціалізація студентів та випускників 2022 року

• Технічні спеціальності (STEM): телекомунікації, радіофізика, штучний інтелект, IT, хмарні обчислення, кібербезпека, енергетика (теплоенергетика, сонячна енергетика).

• Нетехнічні спеціальності з високими результатами навчання і прагненням працювати у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.



Для участі кандидати мають надіслати на електронну адресу [email protected] наступні документи:

1. Мотиваційний лист англійською мовою (від 1 до 2 сторінок). Тема: “Why taking part in the international studying programs is important for me?”

2. Заповнити заявку за посиланням. https://forms.gle/UfpzChQB5sCp1a3J8

3. Для студентів-бакалаврів 3-4 курсу — витяг або скан залікової книжки з балами за навчання.

Для випускників 2022 року — скан додатка до диплома або скан залікової книжки з балами за навчання.



З тими, хто подав повний перелік документів, буде проведена індивідуальна онлайн-співбесіда українською та англійською мовами.



Тематика курсів та лекцій програми «Насіння для майбутнього 2022»

• 5G

• Хмарні обчислення

• Штучний інтелект

• Зелена та відновлювана енергетика

• Кібербезпека

• ІКТ

• Лідерство

• Стартапи

• Бізнес



Усі онлайн курси проводитимуться англійською мовою. Лекції та воркшопи – англійською або українською.



Умови отримання сертифікатів та призів

1. Проходження всіх обов’язкових онлайн-курсів.

2. Активне залучення в навчальний процес.

3. Успішно складені іспити з обов’язкових онлайн-курсів (необхідно набрати як мінімум 60 балів зі 100).



Умови отримання можливості для проходження стажування в Huawei Ukraine

1. Проходження всіх обов’язкових онлайн-курсів.

2. Активне залучення в навчальний процес.

3. Успішно складені іспити з обов’язкових онлайн-курсів (необхідно набрати як мінімум 80 балів зі 100).

4. Успішне проходження співбесіди в один із відділів Huawei Ukraine.



Критерії відбору учасників:

• Високі результати навчання (83-100 балів за профільними предметами).

• Знання англійської мови Intermediate та вище.

• Досвід роботи у проєктах і участь у конкурсах за фахом.

• Зацікавленість у майбутньому працевлаштуванні у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

