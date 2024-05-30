Arm представила флагманські архітектури чипів для мобільних пристроїв

30 мая 2024 г., 9:35

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Arm Holdings презентувала новий топовий дизайн ядра Cortex-X925, який може бути використаний для створення центральних процесорів для смартфонів та персональних комп'ютерів.



Цей дизайн випускається разом з проектом графічного процесора Immortalis-G925. За словами Arm, він прискорює рендеринг, зменшуючи потребу у виконанні обчислювальних операцій, відомих як сортування. Як Cortex-X925, так і Immortalis-G925 можуть бути виготовлені за техпроцесом 3 нм.



За словами розробників, нове ядро Cortex-X925 забезпечує найбільший приріст швидкості в історії лінійки Cortex. Воно може виконувати однопотокові додатки на 36% швидше, ніж ядро попереднього покоління, а продуктивність штучного інтелекту вища на 25%.



Arm заявляє, що процесори на базі Cortex-X925 можуть мати до 3 мегабайт кеш-пам'яті L2 на ядро.



Крім того компанія презентувала ядра середнього класу - Cortex-A725, які на 25% енергоефективніші за свого попередника. Також презентовано Cortex-A520 початкового рівня, який має підвищення ефективності на 15%. Нові ядра можуть виготовлятися за техпроцесом 3 нм.



Щоб прискорити розробку чипів на базі архітектури Arm, компанія пропонує процесорні кластери, що базуються на дизайні ядра Cortex.

Новий кластер можна використовувати для розробки процесорів з 14 ядрами, як зазначається.



"На високому рівні новий процесорний кластер пропонує на 46% кращу продуктивність штучного інтелекту в порівнянні з процесорними кластерами, які використовують попереднє покоління Cortex-X4, що призводить до більш швидкої реакції та стабільної пропускної здатності, - зазначає Саурабх Прадхан ( Saurabh Pradhan), директор з управління продуктами для клієнтського процесорного бізнесу Arm. - Він пропонує 30% покращення ключових показників користувацького досвіду, які поєднують продуктивність та потужність, у порівнянні з процесорним кластером TCS23".



За словами Arm, процесори на основі цього проекту також будуть більш енергоефективними. Одним з факторів підвищення ефективності є оптимізація, яка зменшує кількість електроенергії, що споживається при «промахах» кешу. Це ситуації, коли CPU намагається отримати фрагмент даних зі свого вбудованого кешу, але не знаходить інформацію і замість цього отримує її з оперативної пам'яті.



Новий флагманський графічний процесор Arm для смартфонів, Immortalis-G925 може запускати деякі мобільні ігри на 37% швидше, ніж її попередник. Arm також обіцяє 34% покращення продуктивності для додатків, які використовують моделі штучного інтелекту для обробки даних.



Як і останні моделі процесорних ядер Arm, Immortalis-G925 може виготовлятися за техпроцесом 3 нм. Іншим фактором, що впливає на його продуктивність, є функція, яку Arm називає попереднім проходженням фрагментів. За словами компанії, вона зменшує потребу в сортуванні - типі обчислень, який переставляє фрагменти даних, що використовуються додатком, щоб полегшити їх обробку.



"Завдяки попередній передачі фрагментів ми спостерігаємо до 43% скорочення циклів потоків рендерингу завдяки усуненню сортування об'єктів, - розповідає Ананд Патель (Anand Patel), старший директор з управління продуктами для клієнтських графічних процесорів Arm, у своєму блозі. - Це призводить до підвищення продуктивності та енергоефективності, а також зниження навантаження на CPU".



Immortalis-G925 буде доступний разом з двома іншими графічними процесорами. Перший, Mali-G725, дозволяє створювати графічні процесори з 9 ядрами для смартфонів високого рівня. Для телефонів і смарт-годинників початкового рівня Arm пропонує Mali-G625, який може мати до п'яти ядер.

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