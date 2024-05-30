Квартальний виторг HP перевершив прогнози, склавши 12,8 млрд дол.

30 мая 2024 г., 17:35

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Reuters повідомляє, що HP перевершила прогнози Уолл-стріт щодо виручки за другий квартал. Це начебто свідчить про відновлення ринку персональних комп'ютерів, оскільки клієнти оновлюють свої системи.

Як і інші виробники ПК, компанія HP пережила бум продажів під час пандемії, коли споживачі, підприємства та учбові заклади запасалися компʼютерами та планшетами. Але потім почався дворічний спад продажів.І лише зараз цей спад почав послаблюватися.

HP сподівається осідлати хвилю оновлення після того, як Microsoft минулого тижня представила нові функції на базі штучного інтелекту, призначених для роботи на новому поколінні ПК. Генеральний директор Енріке Лорес (Enrique Lores) в інтерв'ю Reuters заявив, що близько 10% продажів комп'ютерів HP у другій половині 2024 фінансового року за очікуваннями компанії буде припадати на такі «ПК зі штучним інтелектом». «Комп'ютери зі штучним інтелектом будуть дійсно більш значущими у 2025 році, - зазначив Лорес. - Наш (фінансовий) рік закінчується в кінці жовтня. Тож ми будемо на самому початку шляху до нового покоління комп'ютерів зі штучним інтелектом».

Лорес також наголосив, що клієнти зі сфері освіти стимулювали продажі в другому кварталі, оскільки школи модернізували свої системи після майже дворічного спаду попиту, що наступив після COVID-19.

Виторг HP у другому кварталі склав 12,8 млрд дол., що перевищило середню оцінку аналітиків на рівні 12,6 млрд дол.

У звітному кварталі продажі сегменту персональних систем HP, до якого належать настільні рішення та ноутбуки, зросли на 3% порівняно з минулим роком, тоді як сегмент друку впав на 8%.

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