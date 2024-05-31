Україна веде перемовини щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії до 2 ГВт

31 мая 2024 г., 8:25

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Уряд ухвалив постанову, яка встановлює справедливість для імпортерів електроенергії, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



«Так, графіки відключень не будуть застосовуватися до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії. Це дозволить таким підприємствам безперебійно та стабільно працювати, і водночас зменшиться дефіцит потужності в енергосистемі, а значить буде більше світла в оселях українців», — зазначив очільник Уряду.



За словами прем’єр-міністра, наразі Україна може імпортувати не більше 1,7 ГВт. Уряд веде перемовини, аби збільшити обсяги до понад 2 ГВт, адже для цього є всі технічні можливості.



Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою. У денні години у зв'язку з сонячною погодою і відповідно активним виробітком електроенергії СЕС Україна віддавала надлишки електроенергії до енергосистеми Польщі. Це було зроблено для того, щоб не застосовувати обмеження до українських виробників електроенергії з ВДЕ та дати їм можливість працювати.



Також надлишки електроенергії певний час передавалися до Польщі і зранку. Водночас у пікові вечірні години через зростання споживання Україна у невеликих обсягах залучала аварійну допомогу з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини.



На минулу добу прогнозувався імпорт електроенергії – 19 518 МВт*год. Експорту не передбачається.

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