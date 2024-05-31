 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Україна веде перемовини щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії до 2 ГВт

31 мая 2024 г., 8:25
0 
 

Уряд ухвалив постанову, яка встановлює справедливість для імпортерів електроенергії, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Так, графіки відключень не будуть застосовуватися до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії. Це дозволить таким підприємствам безперебійно та стабільно працювати, і водночас зменшиться дефіцит потужності в енергосистемі, а значить буде більше світла в оселях українців», — зазначив очільник Уряду.

За словами прем’єр-міністра, наразі Україна може імпортувати не більше 1,7 ГВт. Уряд веде перемовини, аби збільшити обсяги до понад 2 ГВт, адже для цього є всі технічні можливості.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою. У денні години у зв'язку з сонячною погодою і відповідно активним виробітком електроенергії СЕС Україна віддавала надлишки електроенергії до енергосистеми Польщі. Це було зроблено для того, щоб не застосовувати обмеження до українських виробників електроенергії з ВДЕ та дати їм можливість працювати.

Також надлишки електроенергії певний час передавалися до Польщі і зранку. Водночас у пікові вечірні години через зростання споживання Україна у невеликих обсягах залучала аварійну допомогу з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини.

На минулу добу прогнозувався імпорт електроенергії – 19 518 МВт*год. Експорту не передбачається.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  