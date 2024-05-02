Генеральний директор SK hynix заявив, що HBM 2025 року виробництва майже розпродана

2 мая 2024 г., 16:35

0

Tweet

Компанія SK hynix провела пресконференцію, на якій презентувала своє бачення і стратегію настання ери штучного інтелекту, а також розповіла про свої інвестиційні плани з будівництва заводу M15X у Чонджу та напівпровідникового кластера Йонгін у Кореї та передових пакувальних потужностей в Індіані, США.



Компанія прогнозує швидке поширення технології штучного інтелекту на ширший спектр застосунків для пристроїв, як-от смартфони, ПК і автомобілі, починаючи з центрів обробки даних. Очікується вибухове зростання попиту на надшвидкі, високоємні та малопотужні продукти пам'яті для додатків штучного інтелекту.





Компанія володіє найкращими в галузі технологіями для різних продуктів, включно з HBM, високоємною DRAM на основі TSV і високопродуктивними eSSD. SK hynix готова надати клієнтам найкращі в галузі індивідуальні рішення в галузі пам'яті завдяки стратегічній співпраці з глобальними діловими партнерами.



З погляду виробництва, HBM 2024 року випуску вже розпродана, а 2025 року - майже розпродана. Що стосується технології HBM, компанія планує надати зразки HBM3E з найкращою в галузі продуктивністю в травні, що дасть змогу розпочати масове виробництво в 3 кварталі.



Загальний обсяг даних, що генеруються у світі в епоху AI, за прогнозами, підскочить до 660 зеттабайт у 2030 році порівняно з 15 ЗБ у 2014 році. Зміни в напівпровідниковій промисловості в епоху AI вимагають зміни парадигми та нового підходу до індустрії.





Пам'ять - очевидна відповідь на питання, хто може забезпечити диференційовану цінність в епоху AI. Очікується різке зростання продажів пам'яті AI, до того ж частка пам'яті AI, очолювана HBM і модулями DRAM високої місткості, зросте до 61% у 2028 році у вартісному вираженні порівняно з приблизно 5% у 2023 році.



Компанія зберігає технологічне лідерство в різних сферах застосування AI. У галузі DRAM компанія серійно виробляє HBM3E і модулі надвисокої місткості понад 256 ГБ, а також випустила в продаж найшвидшу у світі пам'ять LPDDR5T.



SK hynix є провідним постачальником пам'яті для AI, а також у галузі NAND, бувши єдиним постачальником SSD на базі QLC об'ємом понад 60 ТБ.



Ведеться розробка продуктів наступного покоління з поліпшеною продуктивністю: компанія планує представити інноваційну пам'ять, таку як HBM4, HBM4E, LPDDR6, 300 ТБ SSD, CXL Pooled Memory Solution і Processing-In-Memory.



Запатентована компанією SK hynix технологія MR-MUF є основною для упаковки HBM. Думка про те, що MR-MUF зіткнеться з технологічними проблемами в разі більш високого неправильного укладання, підтверджується успішним масовим виробництвом компанією SK hynix HBM3 з удосконаленою технологією MR-MUF. MR-MUF знижує тиск під час укладання чипів до 6%, підвищує продуктивність у 4 рази завдяки скороченню часу, потрібного для виконання процесу, а також покращує тепловідведення на 45% порівняно з попередньою технологією. Вдосконалений MR-MUF, нещодавно представлений SK hynix, покращує тепловідведення на 10% завдяки використанню нового захисного матеріалу, зберігаючи при цьому наявні переваги MR-MUF.



Вдосконалений MR-MUF, в якому використовується методологія високих температур і низького тиску, відома чудовим контролем деформації, є оптимальним рішенням для високого укладання, і наразі ведеться розробка технології для реалізації 16-висотного укладання.



Компанія планує використовувати вдосконалений MR-MUF для реалізації 16-висотного HBM4, попередньо розглянувши технологію Hybrid Bonding. Крім того, минулого місяця компанія оголосила про плани з будівництва передових пакувальних потужностей для пам'яті AI у Вест-Лафайетті, штат Індіана. Масове виробництво продуктів AI, таких як HBM нового покоління, на заводі в Індіані розпочнеться у 2 півріччі 2028 року. Індіана є центром «Силіконового серця», напівпровідникової екосистеми, розташованої на Середньому Заході.



SK hynix зміцнюватиме співпрацю з клієнтами, конкурентоспроможність у сфері AI з Індіани, а також розвиватиме таланти через співробітництво з науково-дослідними центрами, щоб зробити внесок у майбутнє індустрії AI.



Компанія планує побудувати фабрику M15X у Чонджу, провінція Північна Чхунчхон, оскільки швидке зростання попиту на пам'ять для AI вимагає розширення потужностей до початку роботи в кластері Йонгін. Двоповерхова фабрика M15X, на якій буде реалізовано різні процеси виробництва HBM, включно з EUV, має забезпечити максимальну ефективність виробництва завдяки сусідству з фабрикою M15, яка розширює потужності TSV. Будівництво M15X розпочалося минулого місяця і має завершитися в листопаді 2025 року, а масове виробництво розпочнеться в 3Q26.



Окремо компанія також планує побудувати напівпровідниковий кластер Yongin Semiconductor Cluster, в якому розмістяться фабрики, комплекс для ділових партнерів та інфраструктура. Чотири фабрики будуть готові вчасно, а постачальники матеріалів, компонентів і обладнання переїдуть сюди, щоб створити екосистему напівпровідників у співпраці з SK hynix.



Процес формування майданчика йде повним ходом, рівень вирівнювання ґрунту для 1-ї фабрики становить приблизно 42%. Будівництво 1-ї фабрики розпочнеться в березні 2025 року і завершиться в травні 2027 року. Мініфабрика буде розташована на території кластера, щоб допомогти вітчизняним бізнес-партнерам з цінними ідеями в розробці нових технологій і підвищенні конкурентоспроможності, надаючи можливості для тестування в практичних умовах для масового виробництва. Чисті приміщення та людські ресурси будуть надані SK hynix безоплатно, а центральні та місцеві органи влади підтримуватимуть інвестиції та експлуатацію обладнання.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365