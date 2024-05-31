Держава вдосконалює регулювання електронної ідентифікації та довірчих послуг

31 мая 2024 г., 10:25

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, про процес розвитку сферу електронної ідентифікації та довірчих послуг.



Уряд ухвалив постанови про розширення повноважень Мінцифри у сфері електронної ідентифікації. А також змінив вимоги для створення та перевірки вдосконалених електронних підписів і печаток.



Відтепер Мінцифри розроблятиме норми й стандарти та їх технічне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації. Повноваження щодо розвитку цього напряму буде чітко визначено за Мінцифри та не дублюватиметься іншими державними органами.



Надавачі електронних довірчих послуг зможуть самостійно обирати в межах кожної послуги, які саме стандарти вони застосовуватимуть з переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України. Це допоможе не створювати монополію на цифровому ринку.



Зазначається, що схвалення постанов пришвидшить інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС і наблизить положення національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та довірчих послуг.

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