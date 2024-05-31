Квартальний дохід NetApp досяг 1,67 млрд дол.

31 мая 2024 г., 11:45

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Reuters повідомляє, що NetApp перевершила прогнози по виторгу за четвертий квартал на тлі високого попиту на хмарні сервіси управління даними. Одночасно компанія також схвалила новий план викупу акцій на суму додатково 1 мільярд доларів.



Витрати підприємств на хмарні технології залишаються високими, оскільки компанії модернізують свою технологічну інфраструктуру, в той час, як досягнення в області штучного інтелекту підвищують попит на хмарні обчислення.



Компанії все частіше переходять від традиційних до хмарних рішень, прагнучи інтегрувати більш економічно ефективні процеси.

NetApp, яка має таких клієнтів, як Amazon Web Services, Google Cloud та Microsoft Azure допомагає підприємствам підвищити ефективність своєї інфраструктури зберігання даних.



Чистий дохід за четвертий квартал склав 1,67 млрд, що трохи вище прогнозу аналітиків у 1,66 млрд дол.



Сегмент гібридних хмарних рішень NetApp, на який припадає майже весь дохід компанії, зафіксував продажі в розмірі 1,52 мільярда доларів за квартал.



Компанія очікує, що дохід у 2025 році складе від 6,45 млрд до 6,65 млрд дол.



За перший квартал NetApp очікує, що чистий дохід компанії складе від 1,46 млрд до 1,61 млрд дол., при цьому середній показник буде вищим за прогнози у 1,52 млрд дол.

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