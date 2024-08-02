Європа запускає «фабрики штучного інтелекту»

2 августа 2024 г., 13:45

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Європейський орган із суперкомп'ютерів офіційно додав у свою стратегію новий напрямок - розробку та експлуатацію фабрик AI для створення «більш конкурентоспроможної та інноваційної» європейської екосистеми AI.



Рада керівників Європейського об'єднаного фонду високопродуктивних обчислень (EuroHPC JU) зібралася наприкінці минулого тижня, щоб внести зміни до своєї робочої програми, включивши в неї завдання створення фабрик штучного інтелекту. Це сталося після набрання чинності постановою ЄС 2024/1732, яка розширила мандат EuroHPC JU на придбання та експлуатацію спеціалізованих суперкомп'ютерів, оптимізованих під AI, для обслуговування широкого кола користувачів, включно зі стартапами, малими та середніми підприємствами, промисловістю, науковими колами та державним сектором.



Це також випливає з раніше ухваленого Європейською комісією рішення про необхідність активнішої підтримки «відповідальних» досліджень та інновацій у сфері AI в регіоні, щоб надати стартапам та іншим компаніям можливості високопродуктивних обчислень, забезпечуючи «надійні» ресурси AI для навчання їхніх моделей.



Згідно із заявою Комісії, фабрики AI мають стати «динамічними екосистемами», що об'єднують усі необхідні інгредієнти - обчислювальні потужності, дані та таланти - для створення передових генеративних моделей AI, тобто йдеться не просто про надання суперкомп'ютера і надання людям можливості займатися цим.



Кінцева мета цих фабрик AI полягає в тому, що вони стануть центрами, здатними стимулювати розвиток AI в різних ключових галузях, від охорони здоров'я до енергетики, від виробництва до метеорології, ідеться в повідомленні.

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