Експортери зможуть отримувати ліцензії в електронному вигляді

2 августа 2024 г., 14:35

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Завдяки змінам до наказу Міністерства економіки «Про порядок ліцензування експорту товарів» українські експортери зможуть отримувати необхідні ліцензії в електронній формі. Зокрема зміни передбачають: подання документів та отримання ліцензії в електронній формі (при цьому для підприємців залишається можливість за бажанням подавати документи у паперовому вигляді); скорочення переліку документів, які необхідно подати для отримання ліцензії; також змінами до наказу оновлено форму заявки на видачу ліцензії, форму ліцензії, інструкції про їх заповнення та положення про порядок ліцензування.

Для отримання ліцензій на експорт товарів з України підприємцям, що обрали електронну форму подачі документів, необхідно перейти у розділ «Зовнішньоекономічна діяльність» на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг за посиланням.

У власному електронному кабінеті на вебпорталі підприємець має подати в електронному вигляді пакет необхідних документів. Після розгляду документів у встановлені терміни, та в разі ухвалення позитивного рішення ліцензія в електронному вигляді з'явиться в кабінеті заявника.

Якщо людина подає документи в паперовій формі та хоче отримати відповідь на електронну пошту, такий варіант також передбачений. Для цього підприємець на етапі подання документів повинен надати адресу пошти та вказати, що хоче отримати відповідь саме таким чином.

Слід зазначити, що на час дії воєнного стану видача ліцензій на експорт та імпорт товарів відбувається безоплатно. Отже, лист-звернення щодо оформлення ліцензії не потребує додавання гарантії сплати державного збору за її видачу.

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