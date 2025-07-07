Європа перегляне правила щодо електронних відходів WEEE в рамках закону про циркулярну економіку

7 июля 2025 г., 15:25

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Європейська комісія збирається переглянути давню директиву про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) в рамках підготовки нового закону про циркулярну економіку. WEEE має вирішальне значення для розв'язання проблем в області управління електронними відходами, що зростають, але розглядається як додаткові витрати для виробників електронного обладнання. Комісія планує провести консультації щодо правил, які будуть лежати в основі розробки закону, який повинен набрати чинності у 2026 році.



Найближчим часом також будуть опубліковані нові правила, спрямовані на підвищення ефективності перероблення та вилучення матеріалів з відпрацьованих батарей.



В ході недавньої роботи були виявлені ключові прогалини, такі як той факт, що майже 50% всіх електронних відходів залишаються незібраними, а перероблення не досягає цільових показників збору в державах-членах ЄС. Оцінка підкреслила необхідність нового підходу до поліпшення збору, обробки та ринкових стимулів.



Оцінка показала, що у 2022 році тільки Болгарія, Латвія і Словаччина досягли цільового показника збору 65% WEEE, виходячи з кількості, розміщеної на ринку за попередні три роки. Економічні фактори, незаконна торгівля, відсутність інфраструктури та низька поінформованість громадськості були перешкодами для досягнення цільового показника збору. Існували також різні інтерпретації та методи розрахунку.



Низький рівень збору електронних відходів — це втрачена можливість для вилучення цінних матеріалів, зокрема таких важливих сировинних матеріалів, як мідь, рідкісноземельні елементи, галій, германій або вольфрам. Крім того, поточні цілі з перероблювання, встановлені в директиві, не сприяли ефективному вилученню вторинної сировини. Лише близько 23% підприємств з перероблювання відходів в ЄС застосовують високоякісні стандарти обробки. Підвищення якості перероблення могло б сприяти вилученню більшого обсягу цінної вторинної сировини.



Оцінка також виявила фрагментоване впровадження схем повернення відходів в ЄС і прогалини в забезпеченні дотримання зобов'язань щодо розширеної відповідальності виробників, особливо щодо онлайн-продавців.



Електронні відходи є одним з найбільш гінких потоків відходів в Європі, збільшуючись приблизно на 2% щорічно. Існує великий потенціал для більш ефективного використання електронних відходів, наприклад, шляхом вилучення та перероблення важливих сировинних матеріалів і зміцнення циркулярної економіки.



Це одна з декількох ініціатив, спрямованих на прискорення переходу ЄС до циркулярної економіки, включаючи нові правила перевезення відходів. Закон про циркулярну економіку сприятиме досягненню цілей ЄС в рамках «Компаса конкурентоспроможності» та «Чистої промислової угоди», які передбачають подвоєння частки перероблених матеріалів в економіці ЄС і досягнення лідерства в галузі циркулярної економіки до 2030 року.

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