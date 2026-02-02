Apple купує ізраїльський АІ-стартап Q.ai для посилення розробки AirPods

2 февраля 2026 г., 11:45

Як повідомляє Reuters, Apple підтвердила придбання ізраїльського стартапу Q.ai, що спеціалізується на розробці передових технологій штучного інтелекту для обробки звуку.



Хоча офіційні умови угоди не розголошуються, джерела агенції, знайомі з питанням, оцінюють суму викупу приблизно в 1,6 млрд дол. До складу Apple приєднаються всі 100 співробітників стартапу, включаючи генерального директора Авіада Майзельса (Aviad Maizels) та співзасновників Йонатана Векслера (Yonatan Wexler) та Аві Барлію (Avi Barliya).



Старший віцепрезидент Apple з апаратних технологій Джоні Сружі (Johny Srouji) привітав команду стартапу, зазначивши, що Q.ai є «визначною компанією, яка прокладає нові креативні шляхи використання машинного навчання». Ця угода є особливо значущою, оскільки Авіад Майзельс раніше заснував компанію PrimeSense, купівля якої у 2013 році дозволила Apple замінити сканери відбитків пальців на технологію FaceID.



Q.ai розробляє методи машинного навчання, які дозволяють пристроям розпізнавати шепіт та покращувати якість аудіо в екстремально складних умовах. Проте найбільш футуристичною розробкою стартапу є запатентована технологія використання «мікрорухів шкіри обличчя». Ця система здатна не лише детектувати слова, які людина вимовляє беззвучно, а й ідентифікувати особу, оцінювати її емоції, частоту серцевих скорочень та навіть ритм дихання. Такі можливості ідеально вписуються в стратегію розвитку AirPods, куди Apple вже почала впроваджувати функції перекладу мови в реальному часі за допомогою АІ. За словами Майзельса, приєднання до Apple відкриває «надзвичайні можливості для реалізації повного потенціалу» створених ними технологій на мільярдах пристроїв по всьому світу.

Для інвесторів ключовим сигналом є те, що Apple продовжує агресивно скуповувати активи в Ізраїлі, підсилюючи підрозділ Джоні Сружі. Технологія відстеження серцевого ритму та дихання через аудіо-девайс вказує на те, що наступні покоління AirPods можуть частково взяти на себе функції Apple Watch у моніторингу здоров'я. Крім того, інвестиція в Q.ai, який раніше підтримували такі гіганти як Kleiner Perkins та Google Ventures, підкреслює високу якість інтелектуальної власності стартапу. Враховуючи суму в 1,6 млрд дол., Apple робить велику ставку на те, що «акустичний АІ» стане таким же стандартом індустрії, як свого часу стала біометрія обличчя.

