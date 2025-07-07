Cerabyte до 2030 року створить швидку, щільну і недорогу альтернативу стрічковим накопичувачам

7 июля 2025 г., 16:35

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За заявою Cerabyte, до 2030 року компанія зможе поставити архівний стійковий сервер об'ємом понад 100 ПБ з пропускною здатністю 2 Гбіт/с і часом доступу до першого байту менше ніж 10 секунд.



Мартін Кунце (Martin Kunze), CMO і співзасновник Cerabyte, представив розробки компанії на конференції A3 Tech Live в Мюнхені: створена нею технологія заснована на фемтосекундному лазерному гравіюванні керамічного записуваного шару на скляній підкладці. Скляні пластини зберігаються в касетах, схожих на стрічки, які розміщуються в системі типу стрічкової бібліотеки з роботизованими носіями, що переміщують касети між полицями зберігання і станціями читання та запису даних.



Компанія розробляє пілотну виробничу систему і співпрацює з Pure Storage, Western Digital, In-Q-Tel і фондом European Innovation Council (EIC) Accelerator, від яких отримала інвестиції. Вона конкурує з внутрішньою технологією архівування Microsoft Project Silica на основі скляних планшетів, голографічною технологією Holomem та іншими технологіями довгострокового архівування, такими як плівка Piql.



За словами Кунце, технологія Cerabyte більш довговічна, швидка і дешевша, ніж стрічка: вона служить понад 100 років у порівнянні з 7-15 роками у стрічки, передає дані зі швидкістю 1-2 Гбіт/с у порівнянні з 1 Гбіт/с у стрічки та коштує $1 за ТБ у порівнянні з $2 за ТБ у стрічки. За його твердженням, вуглецевий слід глобального зберігання даних можна скоротити з 2% від глобальних викидів CO2 до 1,25% внаслідок заміни стрічки та інших архівів на платформу Cerabyte.



Продемонстрована Кунце дорожня карта стартує з пілотної системи обсягом 1 ПБ на стійку в період 2025/2026 років, яка має час до першого байта 90 секунд і швидкість передачі даних 100 Мбіт/с. Після трьох оновлень технології в період 2029/2030 років очікується, що технологія забезпечить систему з більш ніж 100 ПБ на стійку, часом до першого байта менше ніж 10 секунд і швидкістю передачі даних понад 2 Гбіт/с. За цей п'ятирічний період загальна вартість володіння на ПБ на місяць повинна знизитися з приблизно 7000-8000 дол. до 6-8 дол.



Cerabyte вважає, що технологія запису за допомогою фемтосекундного лазера може розвинутися до технології матриці часткових пучків, що дозволить до 2045 року зменшити розмір плями записуваної області з 300 нм до 3 нм за допомогою гелієвого іонного пучка, створивши стійку місткістю 100000 ПБ.



Компанія вважає, що її технологія забезпечує швидший доступ до архівів і нижчу питому вартість за ТБ в порівнянні з конкурентами, такими як Project Silica від Microsoft, Holomem, зберігання на ДНК, Piql та іншими.



Відзначається, що Cerabyte залучила близько 10 млн дол. стартового фінансування та отримала понад 4 млн дол. у вигляді грантів. Зараз компанія працює над залученням A-раунду венчурного фінансування.

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