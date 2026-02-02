 
Уряд спростив ввезення літій-іонних акумуляторів

2 февраля 2026 г., 10:25

Кабінет Міністрів України виключив літій-іонні акумулятори з переліку товарів, для яких потрібна ліцензія на імпорт та експорт. Йдеться про акумулятори, які використовуються у системах накопичення електроенергії.

Таке рішення дозволить швидше завозити в Україну обладнання для зберігання електроенергії та забезпечувати безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури і бізнесу.

За даними Асоціації сонячної енергетики України, обов’язкове ліцензування таких акумуляторів раніше ускладнювало їх постачання та зменшувало можливості бізнесу, лікарень і домогосподарств забезпечувати себе електроенергією під час відключень.

