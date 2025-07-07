Мінцифра тестує оновлення системи електронної взаємодії державних реєстрів Трембіта

7 июля 2025 г., 14:35

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Міністерство цифрової трансформації України починає пілотування великого оновлення Трембіти – системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Уже понад п’ять років державні органи використовують її для обміну даними. За цей час виконано понад 14 млрд транзакцій. Тепер можливості системи стануть ширшим.

Трембіта 2.0 – один із ключових кроків у цифровізації державних послуг. Оновлена система допоможе пришвидшити надання послуг та підвищити безпеку даних. Також вона відповідатиме сучасним міжнародним стандартам.

Завдяки режиму multi-tenancy навіть невеликі організації тепер зможуть доєднатися до Трембіти 2.0, зокрема через хмару. Алгоритми шифрування (ECDSA, AES, SHA256) відкривають шлях до безпечного обміну даними з іншими країнами. Це крок до спільних електронних послуг з ЄС. Продуктивність шлюзу зросла в 1,5 раза. Це означає більше обмінів одночасно й ще швидшу роботу цифрових послуг.

Оновлення системи реалізується Мінцифрою за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління (Естонія).

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