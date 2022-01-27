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Wi-Fi 6/6e станет ключевым беспроводным стандартом в 2022 г.

27 января 2022 г., 13:05

Высокий общемировой интерес к решениям умного дома, продуктам для облегчения логистики и автоматизации производственных процессов сохраняют высоким интерес к технологиям Wi-Fi. По данным TrendForce, среди существующих поколений технологий беспроводной связи наиболее массовой в настоящее время является Wi-Fi5 (802.11ac), тогда как Wi-Fi  6  и  6E (802.11ax) активно набирает обороты популярности.

Исходя из нынешних требований к беспроводным скоростным подключениям, а также концепции метавселенной, рынок активно фокусируется на более быстром и стабильном беспроводном стандарте – 802.11be, или же Wi-Fi 7. Тем не менее, первые решения с поддержкой Wi-Fi 7 появятся в конце 2023 г., а по итогам нынешнего года наиболее популярными окажутся продукты с поддержкой стандартов Wi-Fi 6 и 6E, которые опередят по популярности Wi-Fi 5 и оставят за собой долю рынка в размере 58%.

  

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