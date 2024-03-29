Система управління боєм DELTA отримає інструменти планування роботи операторів дронів

29 марта 2024 г., 14:35

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Новий етап розвитку системи DELTA – інтеграція різних типів дронів та інструментів для планування роботи операторів. Дані від дронів надходитимуть у DELTA в захищеному вигляді. Також у системі будуть інструменти, які дадуть змогу командирам спланувати роботу екіпажів та розподілити частоти дронів.

Солдат на полі бою безпечно передаватиме дані в системи управління боєм, зокрема в DELTA, а його командир зможе ухвалювати ефективні рішення, адже матиме повну картину подій та бачитиме місцеперебування своїх дронів. У перспективі це допоможе менше збивати своїх безпілотників, а виробники краще плануватимуть виробництво – на яких частотах скільки дронів треба виробити.

DELTA – це розробка «Міністерства оборони» за стандартами НАТО, якою користуються «Сили оборони». Це єдина платформа, на якій є інформація про противника від аеророзвідки, супутників, безпілотників, стаціонарних камер, радарів, чатботів тощо. Система дає повну картину поля бою в режимі реального часу. Минулого року DELTA успішно пройшла тести НАТО й показала, що готова інтегрувати західну техніку. Розробники постійно оновлюють систему, додають нові технології, щоб у захисників була вся необхідна інформація та доступ до реальної картини поля бою.

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