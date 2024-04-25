MiroHost: всупереч форс-мажорним обставинам

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Український ринок хостингу втратив близько 20% клієнтів, переважно через тимчасово окуповані території. Під час повномасштабного вторгнення українські провайдери зіткнулися з безпрецедентними викликами у сфері фізичної та кібербезпеки, енергопостачання. Це негативно позначилося на доходах. Але завдяки чималим зусиллям, хмарним технологіям та якості техпідтримки їм вдалося зупинити відтік та стабілізувати клієнтську базу. Зокрема про це йшлося на пресбрифінгу компанії MiroHost.

Один з найбільших українських хостинг-провайдерів, компанія MiroHost розпочала свою діяльність у 2001 році й на сьогодні обслуговує понад 250 тис. клієнтів, як з України, так і сусідніх країн. MiroHost пропонує широкий спектр послуг – від розміщення сайтів, в першу чергу для стартапів та малого бізнесу, до оренди віртуальних, хмарних та фізичних серверів, для середнього бізнесу та корпоративних клієнтів. Її власний центр обробки даних займає площу понад 230 кв. м і може розмістити до 10 тис. монтажних одиниць (unit). Також, під торговою маркою Imena.ua, компанія надає можливість реєстрації доменних імен і торгових марок.

Сергій Грібченко «Думаю в цілому структура попиту у нас зараз виглядає приблизно 70\20\10. Тобто десь 70% обирають контейнерну віртуалізацію з нашою панеллю керування, близько 20% – віртуальні машини та 10% – фізичні сервери»

Як відзначив під час пресбрифінгу Сергій Грібченко, технічний директор MiroHost, українські хостинг-провайдери продовжують працювати всупереч форс-мажорним обставинам. На початку повномасштабного вторгнення більшість українських клієнтів опинилися в умовах невизначеності, хтось тимчасово припинив роботу, хтось релокував бізнес в інші регіони. Тому в перші місяці падіння показників було дуже суттєвим. З урахуванням обставин, MiroHost у цей період збільшив терміни зберігання бекапів сайтів в разі невчасної сплати послуг клієнтами зі звичайного місяця до пів року, за індивідуальними запитами. Згодом почалося поступове відновлення діяльності й в підсумку зменшення клієнтської бази становило близько 20%, переважно внаслідок втрати тимчасово окупованих територій.

Окрема тема – кібербезпека. MiroHost – великий хостинг-провайдер і свої ресурси у його ЦОДах тримають чимало компаній та організацій. Через це потужні кібератаки на його ресурси почалися ще за 10 днів до початку повномасштабного вторгнення. Для їх відбиття знадобилася чимала концентрація зусиль. Деякі фахівці не спали цілодобово. А головне, що після 24 лютого 2022 року нічого не змінилося. Якщо на початку це було щось екстраординарне, то тепер постійні намагання покласти якісь ресурси просто перейшли в буденну фазу. Фахівці MiroHost реалізували певні технічні рішення для забезпечення стабільності роботи. Створена розгалужена мережа name-серверів, скрізь працює захист від DDoS-атак. Завдяки чому вдається зберігати працездатність сервісів.

Друга хвиля проблем з’явилася восени 2022 року, коли росіяни почали завдавати ударів по українській енергетиці. Через це частина клієнтів (орієнтовно 10%) вирішила убезпечити свої ресурси закордоном. Водночас інші клієнти, які раніше тримали обладнання у себе в офісах, почали мігрувати в українські комерційні ЦОДи, з надійним електроживленням тощо. Зрештою цей другий потік частково компенсував перший і в підсумку близько 10-15% українських ресурсів мігрували за кордон, а інші консолідувалися в ЦОДах. Втім забезпечення безперебійного електроживлення коштувало провайдерам чималих організаційних зусиль та витрат, оскільки робота на дизель-генераторах та ДБЖ – справа не дешева.

Варто відзначити, що в перші дні повномасштабного вторгнення MiroHost орендував необхідні обчислювальні ресурси закордоном та зробив там резервні копії всіх своїх та клієнтських даних. На початку це були звичайні оффсайт копії, просто для убезпечення даних, а вже за кілька місяців в Європі була збудована дзеркальна хмара, так що в разі значних проблем з технічними ресурсами в Україні, сайти просто продовжать працювати з тими самими IP-адресами з європейського ЦОДу. Потім те саме було зроблено з клієнтськими орендованими серверами. Відповідно для більшості клієнтів відпала необхідність рятувати свої ресурси за кордон і міграція з цього приводу майже припинилася. Зараз українським клієнтам доступна висока локальна швидкість доступу, бо ресурси зберігаються поруч, і водночас можливість в разі необхідності продовжити працювати з Європи. Зрештою це призвело до помітного зростання європейської частини обчислювальних ресурсів MiroHost та певного скорочення української.

Головна особливість розміщення ресурсів в Європі, за словами Сергій Грібченко, це певна затримка в разі звернення до них з України. У європейських хостинг-провайдерів дещо дешевша оренда обладнання, але відчутно дорожча електроенергія (яка складає значну частину в вартості послуг ЦОДів), та послуги людей. Тому, на його переконання, при співставній вартості послуг якість технічної підтримки клієнтів в Україні краща.

Наразі найбільш популярні серед клієнтів MiroHost хмарні послуги, у той час, як оренда виділених фізичних користується дедалі меншою популярністю. «Думаю в цілому структура попиту у нас зараз виглядає приблизно 70\20\10. Тобто десь 70% обирають контейнерну віртуалізацію з нашою панеллю керування, близько 20% – віртуальні машини та 10% – фізичні сервери», – каже Сергій Грібченко. Взагалі компанія пропонує два типи віртуалізації. Elastic Virtual Private Server (eVPS) з десятикратним безкоштовним резервом потужності. Це віртуальний сервер, потужність якого збільшується пропорційно навантаженню. І в разі швидкоплинності таких піків вони не сплачуються. При цьому користувачу не потрібно слідкувати ні за оновленнями, ні за питаннями безпеки – всім цим займаються співробітники MiroHost. Другий варіант – оренда виділених віртуальних серверів в хмарі Mirohost Cloud, із самостійним керуванням за допомогою зручної панелі. Зрозуміло для цього потрібен системний адміністратор. Тому в абсолютній кількості таких клієнтів менше. Але саме цей напрямок в останні кілька років зріс кратно. Особливо ця послуга мала попит після ракетних обстрілів 2022 року, коли клієнти почали активно мігрувати свої фізичні сервери в хмару. Тому що там надійніше і безпечніше.

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