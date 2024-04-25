 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Micron випустила 232-шарову флешпам'ять QLC NAND

25 апреля 2024 г., 12:35

Micron випустила 232-шарову флешпам'ять QLC NAND

За повідомленням Micron, компанія почала постачання 232-шарової чотири-комірної флешпам'яті NAND у складі твердотілих накопичувачів Micron 2500 і деяких накопичувачів під брендом Crucial.

Micron стверджує, що ця пам'ять є найщільнішою NAND у виробництві. Її місткість зазвичай на третину більша, ніж у 232-шарової трирівневої пам'яті, яка має місткість до 1 Тбіт.

Хоча Micron не називає точно місткість новітнього компонента пам'яті, вона заявляє, що щільність пам'яті на 30% вища, ніж у попереднього покоління 176-шарової QLC NAND. Новинка підтримує до 2400 млн операцій передачі даних за секунду, що на 50% краще, ніж у попереднього покоління, стверджує Micron.

SSD Micron 2500 випускаються з обсягом пам'яті 512 ГБ, 1 ТБ і 2 ТБ, які можуть бути засновані на 4, 8 і 16 чіпах.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  