Micron випустила 232-шарову флешпам'ять QLC NAND

25 апреля 2024 г., 12:35

За повідомленням Micron, компанія почала постачання 232-шарової чотири-комірної флешпам'яті NAND у складі твердотілих накопичувачів Micron 2500 і деяких накопичувачів під брендом Crucial.



Micron стверджує, що ця пам'ять є найщільнішою NAND у виробництві. Її місткість зазвичай на третину більша, ніж у 232-шарової трирівневої пам'яті, яка має місткість до 1 Тбіт.



Хоча Micron не називає точно місткість новітнього компонента пам'яті, вона заявляє, що щільність пам'яті на 30% вища, ніж у попереднього покоління 176-шарової QLC NAND. Новинка підтримує до 2400 млн операцій передачі даних за секунду, що на 50% краще, ніж у попереднього покоління, стверджує Micron.



SSD Micron 2500 випускаються з обсягом пам'яті 512 ГБ, 1 ТБ і 2 ТБ, які можуть бути засновані на 4, 8 і 16 чіпах.

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