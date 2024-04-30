Vodafone Україна збільшила виторг за рік на 9% до 21,6 млрд грн, а чистий прибуток у 5 разів - до 5 млрд грн

30 апреля 2024 г., 13:25

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Vodafone Україна повідомила про фінансові та операційні результатиу за підсумками 2023 року.

За результатами минулого року компанія збільшила виторг на 9% до 21,6 млрд грн.

Основними факторами зростання, як зазначається, стали: фокус на розвитку фіксованого бізнесу, збільшення обсягів користування дата послугами та кількості користувачів і, відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого зв'язку.

Повідомляється також про зростання OIBDA на 13% – у 2023 році цей показник склав 12,7 млрд грн. Маржа OIBDA збільшилась до 58.7%, зростання відбулося на 1,8 п.п. Чистий прибуток Vodafone зафіксовано на рівні 5 млрд грн. Зростання у 5 разів порівняно з 2022 роком обумовлене стабілізацією гривні у 2023 році та зменшенням збитків від курсових різниць внаслідок валютної політики НБУ в умовах воєнного стану, зменшенням впливу знецінення активів, що знаходяться на неконтрольованих територіях, отриманням знижок від партнерів та збільшенням ефективності бізнесу.

Як зазначається, отриманий прибуток дозволив Vodafone реінвестувати у розвиток телекомунікаційної інфраструктури, відновлювати покриття та підтримувати стабільність роботи мережі. Компанія вийшла на рекордний обсяг інвестицій не лише за час повномасштабної війни, а й перевищила довоєнні інвестиції 2021 року.

Обсяг інвестицій Vodafone в інфраструктуру країни у 2023 році становить 5,7 млрд грн. Загалом протягом двох років повномасштабної війни Vodafone інвестував в Україні 9,3 млрд грн.

За цей час оператор повернув в ефір 900 міст і сіл. Не зважаючи на постійні ушкодження мережі та необхідність відновлювати обладнання, Vodafone продовжує будувати – 5500 базових станцій вдалось вивести в ефір під час активної фази війни в країні для розширення покриття та ємності мережі. Адже за ці два роки споживання трафіку зросло у 1,5 рази. У середньому дата-клієнт Vodafone використовує близько 9 ГБ мобільного інтернету на місяць. Таке збільшення користування зумовило зростання показника ARPU – у 2023 році середній дохід на одного користувача склав 107.2 грн на місяць.

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