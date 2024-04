Главная » Статьи Cloud MeetUP: оптимізація хмарної ІТ-інфраструктури та AI Автор – Тимур Ягофаров , 12 апреля, 18:06 0

Компанія SoftwareOne спільно з European Business Association провели конференцію "Cloud MeetUP. Хмарна трансформація в Україні: виклики та інновації в бізнесі", на якій було представлено рішення Microsoft у сферах хмарних платформ і штучного інтелекту. Програму заходу відкрив виступ Антона Сказочкіна, експерта SoftwareOne, який представив оцінку сучасного стану хмарного сегмента у світі та в Україні. За прогнозами аналітиків Statista, оборот бізнесу п'яти найбільших у світі хмарних провайдерів у 2024 р. прогнозується на рівні 690,3 млрд дол. З них 282,2 млрд дол. припаде на послуги SaaS. А в перерахунку на одного співробітника вартість хмарних послуг у цьому році становитиме $196,8. Примітно, що в цьому сегменті очікується середньорічний приріст на 11,37%, тобто за прогнозами до 2028 р. збут у цьому напрямку досягне 1062 млрд дол., інакше кажучи перевишить триліон доларів Це пояснюється тим, що за оцінкою Gartner, наразі лише близько 30% навантажень в ІТ-інфраструктурах розміщено у хмарах, а до 2028 р. ця частка має зрости до 80%. Антон Сказочкін: “За 2022-2023 рр. компанія SoftwareOne реалізувала 135 проєктів із хмарної міграції, що насамперед пояснюється прагненням убезпечити бізнес в умовах повномасштабного вторгнення” Що стосується українського хмарного ринку, то до кінця 2024 року обсяг продажів на ньому п'яти провідних глобальних операторів має зрости до 604,2 млн дол. А внесок локальних хмарних провайдерів становитиме близько 50 млн дол. І повторюючи ситуацію на світовому ринку, в нашій країні також найбільш популярним є SaaS, обіг якого в поточному році становитиме 250,5 млн дол. При цьому на хмарні сервіси для одного українського співробітника витратять $32,15. За визнанням Антона Сказочкіна, ситуація на локальному хмарному ринку вельми динамічна, і за окремими його напрямками спостерігається п'ятикратне збільшення. Так за 2022-2023 рр. компанія SoftwareOne реалізувала 135 проєктів із хмарної міграції, що насамперед пояснюється прагненням убезпечити бізнес в умовах повномасштабного вторгнення. Тому не дивно, що за підсумками дослідження IDC з'ясувалося, що у 2023 р. найпопулярнішим запитом замовників було якраз розв'язання завдання міграції/модернізації застосунків. Однак перенесення в хмару ІТ-сервісів не є одномоментною подією, оскільки передбачає подальшу оптимізацію. І у виступі було наведено відповідний план. Так слідом за міграцією в хмару віртуальних машин методом lift and shift, необхідно розпочинати оптимізацію робочих навантажень. Це дає змогу досягти суттєвої економії. Серед вбудованих інструментів оптимізації Azure був відзначений планувальник, який варто застосовувати для тих навантажень, які не використовуються в режимі 24/7. Тому тимчасове їхнє вимкнення дає відчутну економію. Леонід Полупан: “Одним із визначальних чинників сучасного життя стала кібербезпека. Якщо 2021 року її розглядали як бізнес-пріоритет, то в нинішніх умовах - це запорука існування як бізнесу, так і країни загалом” Подальша оптимізація передбачає перехід від віртуальних машин на технологію контейнеризації. При цьому також виконується оптимізація ліцензування. А наступним етапом може стати перехід на мікросервіси, що вимагає модернізації додатків. Антон Сказочкін також коротко зупинився на такій гарячій темі, як штучний інтелект. За короткий термін AI завоював величезну аудиторію не тільки звичайних користувачів, а й корпоративних замовників. За даними опитування 500 ІТ-директорів західних підприємств, у 33% з них уже застосовується AI. Для порівняння, у 94% цих компаній активно використовують хмари. Аналітики повідомляють, що AI впроваджується в 40% нових сервісних проєктів, що призведе до того, що співробітникам доведеться змінювати фокус на стратегію, управління змінами та опановування нових навичок. А в 40% компаній фахівці контакт-центрів будуть перенавчатися на нові професії для переорієнтації на більш важливі завдання. Але на шляху AI є і серйозні перепони: так, 42% організацій не володіють достатніми навичками для впровадження цієї технології. Яким же чином можна розв'язати проблему нестачі навичок, щоб продовжити інновації та мінімізувати ризики? У виступі було наведено кілька порад, з яких насамперед варто відзначити пропозицію зберегти наявну команду зі зміною фокусу з монотонних робіт на інноваційні проєкти. Також за допомогою нових співробітників можна швидко отримати необхідні компетенції, але це не має бути єдиним елементом стратегії. Важливою є також співпраця з партнерами, які допоможуть у реалізації проєктів. А виконання їх у гібридному форматі дає змогу власній команді швидко опановувати нові навички. Продовжив програму виступ Леоніда Полупана, генерального директора Microsoft в Україні та країнах Балтії, присвячений технологіям, які дають змогу українському бізнесу не тільки вижити в умовах повномасштабного вторгнення, а й успішно розвиватися. Він відзначив, що спочатку пандемія, а потім військові дії змусили переосмислити роль ІТ. Так одним із визначальних чинників сучасного життя стала кібербезпека. Якщо 2021 року її розглядали як бізнес-пріоритет, то в нинішніх умовах - це запорука існування як бізнесу, так і країни загалом. Олексій Коломійцев: «Основним критерієм успіху міграції в хмарне середовище є профілювання додатків. А в основі лежить стратегія 7R, яка дає змогу оптимізувати витрати» Хмари - ще одна важлива технологія, яку у 2021 р. вважали альтернативою традиційним дата-центрам. Але сьогодні вона стала стратегічною основою, без використання якої саме існування бізнесу стає під питанням. Третя складова - інновації - у 2021 році була стратегічно важливою, проте сьогодні - це необхідність, що не відкладається. Розглядаючи кожну з перелічених складових, Леонід Полупан нагадав, що напередодні розгортання бойових дій країну захлеснула потужна хвиля кібератак. Тому не можна випускати з уваги підтримання на належному рівні кіберзахисту підприємств. І нехай у 90% атак використовуються найпростіші схеми, націлені на такі вразливості, як слабкі паролі та відсутність оновлення ПЗ. Уже їх блокування дає змогу істотно зміцнити безпеку. Не кажучи вже про впровадження концепції "нульової довіри". І звісно ж, важливо постійно вчитися і переймати найкращі практики. Про важливість хмарних сервісів свідчить той факт, що з розгортанням бойових дій в Україні, уряд оперативно скоригував законодавчу базу, щоб вивести в хмарне середовище за межі країни критично важливі ІТ-платформи. Серед переваг хмарних платформ були відзначені такі фактори, як зменшення часу на відновлення та мінімізація ручного управління, а також оптимізація витрат. Переходячи до інновацій, Леонід Полупан підкреслив цінність для бізнесу технології штучного інтелекту, особливо в умовах дефіциту кваліфікованої робочої сили внаслідок внутрішнього переміщення та імміграції. Впровадження AI дає змогу значно підвищити ефективність: за оцінками IDC, кожен вкладений в AI $1 обертається в середньому в $3,5. Водночас 92% проєктів із використанням штучного інтелекту реалізуються не більше ніж за 12 місяців. А термін окупності інвестицій в AI не перевищує 14 місяців. Павло Шатернік: «Продукти Microsoft, такі як Windows, Office та Azure, вже зараз використовують ШІ для покращення своїх можливостей» Презентація Олексія Коломійцева, BDE Lead Cloud Services & SAP, SoftwareOne у Центральній і Східній Європі, була присвячена розгляду сценаріїв міграції та модернізації в хмарному середовищі. Він коротко представив сучасний стан бізнесу компанії SoftwareOne, чия штаб-квартира розташована у Швейцарії. Її діяльність охоплює близько 90 країн у всьому світі. З Microsoft компанію пов'язує стратегічне партнерство. Володіючи статусом Azure Expert MSP, вона може на високому рівні проводити консультації з міграції застосунків замовника в хмару. За наявності безлічі викликів, українські компанії вже кілька років успішно виконують перенесення своїх ІТ-інфраструктур у хмари, оскільки це додає їм гнучкості та масштабованості. Але два роки тому з початком розгортання на території країни повномасштабних бойових дій довелося значно прискорити процес міграції. При цьому не враховувався такий важливий фактор, як оптимізація пов'язаних із цим завданням витрат. Міграція йшла за принципом lift and shift, тому в результаті часто спостерігається певний безлад, який варто усунути. Було зазначено, що основним критерієм успіху міграції в хмарне середовище є профілювання додатків. А в основі лежить стратегія 7R, яка дає змогу оптимізувати витрати. Вона включає такі можливості, як Rehost, Refactor, Replatform, Retain, Retire, Repurchase, Relocate. Під час аналізу робочих навантажень замовника ухвалюють рішення, які саме дії будуть до них застосовані під час перенесення: чи є сенс виконувати перенесення за принципом lift and shift, чи потрібні якісь додаткові операції. Може виявитися, що замість перенесення, наприклад, поштової платформи має сенс придбати ліцензії на Office 365, що має таку функціональність. А термінальну ферму можна змінити на Azure Virtual Desktop. У своєму виступі Олексій Коломійцев зупинився на можливостях, які надає FinOps. Це культура, яка на першому рівні допомагає оптимізувати витрати на хмарні сервіси, а на другому - дає можливість модернізації застосунків. Було також розглянуто план міграції, що включає оцінку інтенсивності робочих навантажень замовника протягом двох тижнів, а потім надає різноманітні методи їх оптимізації. Друга стадія FinOps охоплює такі методи модернізації застосунків, як перенесення їх у середовище PaaS, рефакторинг і реплатформінг. Але FinOps не є одноразово виконуваною дією, це постійний процес. Він охоплює управління організаційними змінами, комунікації та навчання. Жива демонстрація можливостей вбудованого в Windows AI-рішення Microsoft Copilot пройшла з використанням даних, отриманих під час трансляції конференції в Teams Презентація Павла Шатерника, експерта з київського офісу Microsoft, була присвячена технології штучного інтелекту та її застосуванню в таких рішеннях виробника, як Windows, Office і Azure. Microsoft активно співпрацює в цій сфері з компанією OpenAI. На сферу бізнесу націлена наявна в Azure платформа Enterprise Service OpenAI. Її перевага полягає в тому, що клієнти можуть використовувати всі можливості AI для своїх даних у закритому режимі без ризику відкрити до них публічний доступ. У програму також увійшла жива демонстрація можливостей вбудованого в Windows AI-рішення Microsoft Copilot. Вона пройшла з використанням даних, отриманих під час трансляції конференції в Teams. Примітно, що хоча поки що офіційно не підтримується українська мова, було сформовано тези виступів на основі їхнього аудіоаналізу. А завершилася конференція панельною дискусією "Трансформація в хмарі. Які можливості DATA&AI для українського бізнесу" за участю CIO Кредобанку, Дарниці та МХП, де вони поділилися своїм досвідом міграції в хмару та впровадження AI-рішень. Дмитро Осика, CEO компанії Modus X, розповів про те, як ДТЕК використовує технологію штучного інтелекту для оптимізації енергогенерації, що призводить до економії ресурсів і кращого балансування енергосистеми. А прогнозування виходу з ладу обладнання дає змогу уникнути аварійних ситуацій. Ще один цікавий проєкт передбачає створення цифрового двійника мережі ДТЕК для моделювання різних режимів її роботи та оптимізації параметрів системи. Панельна дискусія "Трансформація в хмарі. Які можливості DATA&AI для українського бізнесу" за участю CIO Кредобанку, Дарниці та МХП Директор із цифрової трансформації фармацевтичної компанії "Дарниця" Володимир Красотін розповів, що компанія активно використовує рішення Microsoft Big Data і Synapse для аналітики даних. У результаті рішення ухвалюються більш ефективно, а продуктивність роботи підвищується. Так, дані використовуються для прогнозування залишків продукції в аптеках, оптимізації маркетингових кампаній, розв'язання інших завдань, пов'язаних з управлінням ланцюжком постачання, розробкою нових продуктів, ціноутворенням. Така практика дає можливість оптимізувати складські запаси, мінімізувати ризики затоварення і дефіциту ліків, краще зрозуміти потреби своїх клієнтів і таргетувати рекламні кампанії на більш перспективні групи. За словами Тараса Гошовського, директор з інформаційних і диджитал технологійМХП, ІТ-команда компанії використовувала технологію AI в різних аспектах бізнесу, включно з прогнозуванням врожайності та управлінням мікрокліматом у пташниках. При цьому впровадження AI не веде до скорочення персоналу, а підвищує ефективність праці співробітників. Любомир Заліско, директор департаменту ІТ-інфраструктури в КредоБанк, розповів про процес міграції ІТ-інфраструкури в хмарне середовище. Кредобанк раціонально підходить до використання хмарних технологій з огляду на архітектурні обмеження, вимоги до конфіденційності та безпеки, а також фінансові міркування. Деякі системи не сумісні з хмарними платформами, що ускладнює їхнє перенесення, а сама міграція може бути дорогою, адже окрім оплати за хмарні сервіси, виникають додаткові витрати на адаптацію та налаштування систем. 