Супутникова компанія SES купує Intelsat за 3,1 млрд дол.

1 мая 2024 г., 13:32

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Супутникова компанія SES офіційцно повідомила про намір купити Intelsat S.A. за 3,1 млрд дол. в рамках угоди, яка створить великого європейського гравця.



SES придбає свого конкурента шляхом купівлі 100% акцій Intelsat Holdings S.a.r.l.

Компанія, що базується в Бетцдорфі (Люксембург) заснована в 1985 році як Société Européenne des Satellites, була перейменована в SES Global в 2001 році, а з 2006 року називається просто "SES".



Reuters зазначає, що європейські супутникові компанії прагнуть консолідуватися, щоб краще конкурувати з такими компаніями, як Starlink, що належить Space X Ілона Маска, і Amazon Project Kuiper.



Хоча аналітики вітали крок до збільшення масштабів, побоювання, що це не допоможе скоротити розрив з американськими конкурентами, а також обтяжить SES боргами, призвели до падіння акцій компанії, що котируються на Паризькій фондовій біржі, на 16,5%, до найнижчої за всю історію ціни в 4,13 євро.



Нова компанія матиме флот з понад 100 геостаціонарних супутників на навколоземній орбіті (GEO) і 26 супутників на середній навколоземній орбіті (MEO), йдеться в заяві обох компаній. Це, однак суттєво менше, порівняно з приблизно 5800 супутників, які Starlink має на орбіті, згідно з даними space.com



Угода, одноголосно схвалена радами директорів двох компаній, має бути закрита в другій половині 2025 року і буде профінансована за рахунок грошових коштів і нових боргових зобов'язань, включаючи гібридні облігації, повідомили компанії



SES та Intelsat, які завершили процедури банкрутства у 2022 році, раніше вели переговори про злиття, але вони провалилися в середині 2023 року.



Відповідаючи на запитання, що змінилося з того часу, генеральний директор SES Адель Аль-Салех сказав аналітикам, що поглинання легше узгодити з регуляторної точки зору, ніж злиття, а вихід Intelsat з банкрутства також був одним з факторів.



Штаб-квартира нової компанії буде розташована в Люксембурзі, і вона збереже значну присутність у Сполучених Штатах, йдеться в заяві компаній.

Нагадаємо, що у липні 2022 р. інші дві європейські супутникові компанії OneWeb і Eutelsat заявили про об'єднання. Вартість угоди тоді склала 3,4 млрд дол.

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