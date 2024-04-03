3 апреля 2024 г., 16:35

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Досить часто мене питають, який РЕБ обрати, якого виробника я можу порадити, як взагалі пройти процедуру отримання коду на засіб, щоб надалі підприємство мало можливість офіційно працювати з силами безпеки та оборони. Тому вирішив написати невеличкий матеріал, можливо комусь буде корисно.



Перше з чого хочу почати, я не даю порад, який РЕБ купити, у кого купити РЕБ. Але, залюбки дам поради на етапі купівлі приладу, щоб ваші гроші не викидались у повітря. По друге, хочу нагадати, що сучасна війна перейшла у фазу, коли технології починають домінувати. А тому, засоби ураження БПЛА, будуть постійно масштабуватись, удосконалюватись, а це свідчить про те, що засоби РЕБ також повинні не відставати, а взагалі випереджати.



Не погоджуюсь з експертами, щодо окопного, тактичного РЕБ. Що треба обмежити, заборонити, що вони заважають операторам БПЛА, що відбувається постійно friendly fire.

Як людина, яка під час відрядження на сход спілкуюсь саме з підрозділами РЕБ та БПЛА, маю іншу думку. Так я згоден, що friendly fire є. Але це в першу чергу, залежить від керівництва, яке повинно було в спосіб та межах провести відповідні взаємодії між підрозділами.



Свого часу на всіх нарадах, я наполягав та наполягаю, що потрібно розробити критерії відповідності РЕБ технічним параметрам, щоб якщо хлопці військові хочуть купити такий засіб, вони повинні користуватись саме цими критеріями, це підтягне і виробників до кращих показників.



Перейдемо до юридичних питань.

Отже, для підприємства, яке має бажання офіційно постачати свої засоби силам безпеки та оборони, потрібно пройти дещо бюрократичні питання. Перед початком такої процедури виробнику треба уважно вивчити базові постанови:



«Про реалізацію експериментального проєкту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва» від 24 березня 2023 р. № 256.





«Про затвердження Порядку постачання товарів оборонного призначення під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції», від 25 лютого 2015 року № 345.



Спілкуючись з колегами — інженерними компаніями розробниками, я розумію, що з погляду розробити прилад, зробити прилад та налагодити його малосерійне виробництво, вони ще можуть, а от бюрократична процедура це не їх формат. Відстежуючи профільні ресурси ворога я спостерігаю, що там теж є бюрократія, та корупційне лобі. Але зараз там все їде швидше…



Отже, перше щоб я радив виробникам, це мати на підприємстві, або знайти людину, яка вміє писати ТУ (технічні умови). Як на мене, це взагалі непотрібний документ, який можна замінити одним листочком, який назвати декларація відповідності.

Але маємо що маємо.



Тож виробнику треба обрати по якій постанові КМУ їм далі рухатись: по 345 або 256. Яка різниця у цих постановах?



Відмінність ми бачимо одразу у назві. Постанова 256 в першу чергу стосується саме вітчизняних виробників, та виробництва. Тобто якщо ви експортер, тоді постанова 256 вам не зовсім підходить. Також постанова 256 має чіткі терміни дії, протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою експериментального проєкту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва.



Постанова 345 також діє під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції. Саме головне, на мій погляд, на що треба звернути увагу, це механізм проведення відомчих випробувань. Наприклад по постанові 345 ці випробування проводяться відповідною державною комісією. Після проведення відповідних випробувань, державний замовник здійснює кодифікацію предмета постачання, вводить його до штатів і табелів до них та видає наказ про прийняття зразків товарів оборонного призначення на озброєння (постачання).



Питання фінансування. У постанові 256 додається ще «кошти з офіційних рахунків для пожертв на підтримку України “United24”, інші джерела, не заборонені законодавством».



Якщо ви хочете моєї поради, то я вам раджу обрати наступний шлях. Це пройти реєстрацію на платформи BRAVE1, що суттєво спростить вам життя далі проходити бюрократичну процедуру. BRAVE1 буде для вас точкою входу, де по постанові 256 команда BRAVE1 вам буде допомагати та супроводжувати вас. За потреби нададуть шаблони документів, зможуть перевірити документи, які ви підготуєте, наддадуть пропозиції та коментарі, щоб МО потім не ганяло вас, не забувайте про акт спільних випробувань.



Акт спільні випробування, у розділі «Особливості виконання державного контракту (договору) на виготовлення та постачання безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби» постанови 256, можете переглянути акт про проведення спільних відомчих випробувань з позитивним висновком за формою згідно з додатком 2. Тобто на користь зацікавленого державного замовника ви проводите спільні відомчі випробування, наприклад ГУР, СБУ, МВС, ГШ тощо.



Звертаю увагу, ТУ (технічні умови) потрібні по постановах 345 та 256, які реєструються у міністерстві економіки. Але формат випробовувань, комісії, і т.д. який може бути по постанові 345, замінюється актом спільних випробувань по постанові 256. Якщо будете застосовувати механізм акт спільного випробування, BRAVE1, постанова 256, то МО буде менше вас ганяти та вимагати кількість документів, комісій, і робиться все значно швидше аніж по 345.

На жаль, формат блогу не передбачає великі тексти, тому кому цікаво, є відео, де я значно детальніше розповідаю, а також нагадую, щодо формування вартості.

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