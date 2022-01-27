27 января 2022 г., 13:15

0

Tweet

Нову серію смартфонів Xiaomi Redmi Note 11 представлено для міжнародного ринку

Компанія Xiaomi представила серію смартфонів Redmi Note 11 для міжнародного ринку з чотирма новими моделями – Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S і Redmi Note 11. Ціна на новинки починатиметься від $179.

Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro і Redmi Note 11S отримали основні фотосенсори з роздільною здатністю 108 Мп. Завдяки великому розміру сенсора Samsung HM2 у 1/1,52” основна камера використовує технологію бінінгу пікселів 9-в-1, а також Dual Native ISO для отримання зображень з більшим динамічним діапазоном і зображенням кольорів навіть за умов недостатнього освітлення. Ультраширококутна камера з роздільною здатністю 8 Мп має кут огляду 118°, а макрокамера на 2 Мп дозволяє знімати дрібні деталі зблизька. Крім того, датчик глибини на 2 Мп у моделей Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S і Redmi Note 11 дозволяє створювати природний ефект боке для портретних знімків. Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro і Redmi Note 11S мають фронтальну камеру на 16 Мп.



Екран серії Redmi Note 11 має високу частоту оновлення до 120 Гц і частоту дискретизації до 360 Гц, завдяки чому забезпечується більш плавна анімація та переходи без затримок, а також він більш точно реагує на дотики пальців. Смартфони серії отримали FHD+ AMOLED DotDisplay діагоналлю 6,67” та 6,43” з широкою кольоровою гамою DCI-P3, що здатні зображати більш яскраві кольори та деталі, а також досягати максимальної яскравості 1200.



Смартфони мають стильний сучасний дизайн з пласкими рамками та рівними краями. Крім того, завдяки суперлінійним стереодинамікам, розташованим у верхній і нижній частині телефону, серія Redmi Note 11 пропонує повноцінний досвід розваг з імерсивним стереозвуком для ігор або перегляду відео.



Redmi Note 11 Pro 5G працює на основі восьмиядерного процесора Snapdragon 695, який забезпечує 5G-підключення завдяки 6-нм техпроцесу та тактовій частоті до 2,2 ГГц. Redmi Note 11 Pro і Redmi Note 11S отримали восьмиядерний процесор MediaTek Helio G96 і до 8 ГБ оперативної пам’яті. Redmi Note 11 оснащено процесором Snapdragon 680, створеним з використанням 6-нм техпроцесу флагманського рівня. Також всі чотири пристрої серії Redmi Note 11 оснащено акумулятором на 5000 мА•год. Моделі Redmi Note 11 Pro 5G і Redmi Note 11 Pro пропонують турбозарядку Xiaomi на 67 Вт, здатну зарядити смартфон до 50% за 15 хвилин. Redmi Note 11S і Redmi Note 11 підтримують швидку Про-зарядку 33 Вт, що дозволяє зарядити смартфон до 100% приблизно за одну годину.



Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro і Redmi Note 11S мають три варіанти конфігурації пам’яті – 6+64 ГБ, 6+128 ГБ і 8+128 ГБ. Redmi Note 11 поставляється в трьох варіантах – 4+64 ГБ, 4+128 ГБ і 6+128 ГБ.



Глобальні продажі Redmi Note 11 Pro 5G і Redmi Note 11 Pro почнуться з лютого, Redmi Note 11S і Redmi Note 11 – вже в січні.



Рекомендована роздрібна ціна становитиме:

● Redmi Note 11 Pro 5G: 6+64 ГБ – $329, 6+128 ГБ – $349, 8+128 ГБ – $379;

● Redmi Note 11 Pro: 6+64 ГБ – $299, 6+128 ГБ – $329 8+128 ГБ – $349;

● Redmi Note 11S: 6+64 ГБ – $249, 6+128 ГБ – $279, 8+128 ГБ – $299;

● Redmi Note 11: 4+64 ГБ – $179, 4+128 ГБ – $199, 6+128 ГБ – $229.

Про початок продажів серії Redmi Note 11 та ціни на новинки в Україні буде оголошено додатково.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT