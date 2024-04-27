Захист корпоративного зв'язку: переваги використання Session Border Controllers

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Світ стрімко крокує в епоху цифрової трансформації, що несе за собою не лише нові можливості, але й зростання кіберзагроз. Організації стикаються з ризиками, які зачіпають не лише традиційні IT-системи, але й комунікаційні платформи, такі як телефонія та корпоративні месенджери, наприклад Microsoft Teams. Постійно мінливий цифровий ландшафт ставить під загрозу конфіденційність, цілісність та доступність даних.

Зростання кіберзагроз та потреба в захисті

Дослідження показують, що шкідливі програми, націлені на VoIP (голосова передача даних через Інтернет) та месенджери, стають все більш складними та витонченими, ускладнюючи їх виявлення та запобігання для корпоративних мережевих адміністраторів. Вразливості в протоколах VoIP, а також ризики, пов'язані з шахрайством та перехопленням даних, роблять необхідним вжиття термінових заходів для захисту систем телефонії.

Кейс-приклад: Забезпечення безпеки корпоративного зв'язку для великої фінансової установи

Опис викликів та потреб

Замовник активно використовував Microsoft Teams для внутрішніх комунікацій, включаючи відеоконференції, обмін файлами, текстові повідомлення та голосові дзвінки. Проте для зв'язку з зовнішнім світом використовувалися традиційні системи, не інтегровані з Teams.

Перед нами та нашим партнером виникла задача приєднати зовнішні телефонні лінії та використовувати Teams як офісну телефонну систему, забезпечивши максимальний рівень безпеки. Ця задача включала кілька підзадач та вимог з боку клієнта:

• можливість масштабування (головний офіс та філіальна мережа);

• інтеграція з існуючими АТС, телефонами та аналоговими пристроями;

• можливість розгортання як у дата-центрі клієнта (апаратне рішення), так і в хмарі AWS або Azure (програмне рішення);

• можливість купувати як рішення, так і послугу на основі підписки;

• виробник рішення повинен бути сертифікований Microsoft та мати значний досвід роботи з його рішеннями.

Вибір Session Border Controller (SBC) від Ribbon Communication

Після ретельного аналізу ринку та консультацій з партнерами було обрано граничний контролер сеансів (SBC) від Ribbon Communication.

Ribbon має давні стосунки з Microsoft, тому не дивно, що у нього є найбільший портфель сертифікованих Microsoft граничних контролерів сеансів. Ribbon створив велику кількість варіантів конфігурацій SBC, оскільки розуміє, що кожна організація має унікальні вимоги до комунікацій та безпеки в залежності від обслуговуваних ринків, бізнес-процесів, розміру та масштабу організації та існуючого комунікаційного середовища.

Контролер границі сеансу від Ribbon використовується для захисту корпоративного зв’язку та забезпечує низку переваг.

Переваги SBC від Ribbon:

Безпека:

Захист від кібератак: активний моніторинг трафіку, та блокування TDoS-атак, атак типу «відмова в обслуговуванні» (DoS), сканування портів та інших загроз.

Шифрування даних: SBC може шифрувати голосові та відеодзвінки, а також повідомлення, щоб захистити їх від перехоплення.

Контроль доступу: SBC може дозволяти або забороняти доступ до вашої мережі на основі IP-адреси, номера телефону та інших критеріїв.

Надійність:

Підвищення якості зв'язку: SBC може покращити якість голосових та відеодзвінків, а також збільшити надійність роботи телефонії та MS Teams.

Резервування: SBC може бути налаштований з резервуванням, щоб гарантувати безперебійну роботу зв’язку навіть у випадку відмови.

Зручність управління:

Централізоване управління: SBC може керуватися з єдиного інтерфейсу, що спрощує його налаштування та обслуговування.

Моніторинг: SBC може відстежувати та реєструвати всі події, пов’язані з безпекою та продуктивністю вашої мережі.

Переваги використання SBC:

Підвищення безпеки: SBC захищає вашу мережу від кібератак та забезпечує конфіденційність даних.

Підвищення надійності: SBC забезпечує безперебійну роботу вашого корпоративного зв’язку.

Зручність управління: SBC легкий у налаштуванні та обслуговуванні.

Зменшення витрат: SBC може допомогти вам скоротити витрати на ІТ-інфраструктуру.

Приклади функцій SBC:

Маршрутизація трафіку: SBC може маршрутизувати трафік між вашою мережею та Інтернетом.

Трансформація протоколів: SBC може перетворювати протоколи, використовувані у вашій мережі, в протоколи, використані в Інтернеті.

Аналіз трафіку: SBC може аналізувати трафік для виявлення та запобігання кібератак.

Використання SBC є важливим кроком у забезпеченні безпеки та надійності корпоративного зв’язку в сучасному цифровому світі. Переваги SBC, такі як підвищення безпеки, надійності та зменшення витрат на ІТ-інфраструктуру, роблять рішення необхідним компонентом у мережевій архітектурі компаній.

Завдяки можливості маршрутизації трафіку та аналізу даних, SBC забезпечує не лише захист від кіберзагроз, а й активно запобігає потенційним атакам, зберігаючи конфіденційність та цілісність інформації.

Використання SBC – це не просто питання забезпечення безпеки, а й інвестиція в майбутнє вашого корпоративного зв'язку.

Цей кейс є прикладом того, як використання граничних контролерів сеансів може ефективно захищати корпоративний зв’язок у сучасному цифровому світі, забезпечуючи безпеку, надійність та ефективне управління. Рішення від Ribbon Communications є ключовим компонентом цього успішного проєкту, а NWU та IT-компанія партнер забезпечили високий рівень підтримки та консультаційних послуг, що дозволило клієнту отримати найкращі рішення для своїх потреб у сфері комунікаційної безпеки.

Ribbon Communications має понад 30-річний досвід у галузі, на основі платформ Nortel Networks, Genband, Sonus та ECI, вона має глобальну клієнтську базу по всьому світу.

Компанія пропонує рішення нового покоління комунікаційних технологій, таких як хмарні обчислення, IP, SIP, VoLTE, VoIP, UC, WebRTC, SD-WAN, Analytics, CPaaS, API та Embedded Communications. Маючи широкий асортимент, що включає SBC, SD-WAN, Network Edge Orchestration, платформи маршрутизації та політик, медіа шлюзи, CPaaS та UCaaS, Ribbon Communications забезпечує рішення для забезпечення якості послуг, безпеки та аналітики в телекомунікаційних мережах.

NWU є офіційним дистриб'ютором високоефективних продуктів і рішень мережевої інформаційної безпеки та телекомунікаційного обладнання від провідних світових виробників на території України. У портфель компанії, крім Ribbon Communication входить рішення таких відомих світових виробників, як Arbor Networks/Netscout, Exabeam, Tufin, Vectra, Infinidat та інші.

Компанія є офіційним дистриб'ютором Ribbon Communication. Звертайтесь до нас, щоб отримати більше інформації про те, як SBC може допомогти вам захистити ваш корпоративний зв'язок.

NWU e-mail: [email protected]

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