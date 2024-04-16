Типові помилки CIO при побудові системи керування IT

16 апреля 2024 г., 18:48

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Побудова системи управління ІТ – річ зовсім не проста.

По-перше, необхідний цілісний підхід та розуміння більшості дизайн-факторів у напрямку ІТ.

По-друге, буде дуже корисним знати історичну ретроспективу та поточні вимоги бізнесу до ІТ. Наприклад, чим ІТ-підрозділ займався раніше, чому пішов попередній CIO, які цілі зараз ставлять власники та менеджмент.

Наведу кілька типових помилок CIO, який лише прийшов на нову роль і починає вибудовувати систему управління ІТ.

Керівник

Ви можете думати, що вже знаєте, хто ваш бос, але... Людина, якій ви підпорядковуєтесь в організаційній структурі, ймовірно, не єдина, хто оцінює вашу ефективність.

Ваш бос може перебувати під сильним впливом інших співробітників компанії (наприклад керівник іншого департаменту) – назвемо цей вплив «тіньовим». Тіньовий бос може не проводити перевірку вашої ефективності, але він/вона матиме такий вплив, що зможе дозволити або заблокувати ініціативи, які ви висуваєте.

Очікування

Буває, що компанія може погано пояснити, чому саме вашу посаду заповнюють. Чи є вакансія через відхід попереднього CIO? Або це результат розподілу обов’язків подібної ролі, наприклад CTO? Причина існування вашої ролі має значення.

Розуміння очікувань вашої ролі на ранній стадії призначення має вирішальне значення для вашого коротко- та довгострокового успіху. Пам’ятайте - навіть якщо вас наймають для вирішення однієї конкретної задачі, ваша мета з часом може змінитися. Перш ніж розширювати свої обов’язки, ви повинні досягти початкової мети найму.

Команда

CIO зазвичай не помічає стан своєї команди та вирішує ії змінити з першого дня. Управління людьми є найважливішим фактором вашої невдачі або успіху в кар’єрі.

У деяких командах кожен учасник усвідомлює слабкі сторони та дозволяє іншим членам команди продемонструвати свої сильні сторони. Це призводить до високої довіри та результату.

Порада: остерігайтеся свого “героїзму” у намірах повністю змінити команду у перші місяці роботи у новій компанії.

Краще визначити та оцінити стан вашої команди та поставити важкі запитання щодо її потенціалу. Чи забезпечить команда необхідний рівень очікуваних результатів і привести вас і організацію туди, куди потрібно?

Все про що йшла мова вище, це один з невеликих пунктів напрямку “Типові помилки CIO при побудові системи керування IT”, який є складовою у нашій програмі CIO Open the Future PRO яка починається вже у травні 2024.

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