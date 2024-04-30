Криптовалюта TON продовжує укріплюватися

30 апреля 2024 г., 15:40

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Reuters повідомляє, що криптомонета TON різко зросла в ціні за останні місяці, оскільки інвестори вважають, що її інтеграція з Telegram може принести криптовалюту приблизно 900 мільйонам користувачів месенджеру.

Telegram підтримав TON у вересні минулого року, заявивши, що блокчейн і пов’язаний з ним токен стануть його «офіційною інфраструктурою Web3». Раніше цього місяця представники TON заявили, що токени Tether також можуть бути випущені на його блокчейні, що дозволить користувачам Telegram обмінюватися стейблкоїнами.

Згідно з даними CoinGecko, токен TON різко зріс, досягнувши $7,63 11 квітня, порівняно з $2,21 роком раніше. З 18,3 млрд дол. в обігу, це 10-та найбільша криптовалюта, після мемекоіна Dogecoin.

Перспектива «супер-додатку» або «додатку для всього», який об’єднає платежі та покупки з соціальними мережами або сервісами обміну повідомленнями, вже давно стала святим Граалем для інвесторів, які шукають натхнення в китайському WeChat. У криптовалютному світі його іноді називають «SocialFi», скорочено від «соціальні фінанси».

Такі ідеї стимулювали придбання Ілоном Маском у 2022 році Twitter, тепер X. Binance, який допоміг профінансувати викуп, заявив, що вивчить, як криптовалюта може бути використана на платформі. Британська компанія Revolut, тим часом, підійшла до цього з іншого боку, почавши з фінансового додатку, а потім додавши до нього соціальні функції.

За словами Томаса Пеуча (Thomas Peuch), генерального директора хедж-фонду цифрових активів Indigo, привабливість TON є частиною ширшого інтересу до супер-додатків, але їй також сприяло загальне відродження альткоїнів. «TON дійсно перевершив своїх аналогів, оскільки багато людей купують проект, оскільки інтерес до альткоїнів повернувся і завдяки підтримці Telegram», - сказав він, додавши, що Indigo торгував токеном TON.

TON, скорочення від «The Open Network», - це продукт криптогаманця в Telegram з більш ніж 6 мільйонами користувачів щомісяця.

Reuters зазначає, що зусилля, спрямовані на впровадження криптоплатежів у соціальні мережі, поки що не увінчалися успіхом у широких масштабах. Facebook, тепер Meta, згорнув свій криптовалютний проект «Libra» після жорсткої опозиції з боку регуляторів у всьому світі. Останні були стурбовані тим, що це може зашкодити фінансовій стабільності та послабити контроль над грошово-кредитною політикою.

«Нещодавній наступ на криптоплатежі через Telegram відкриває новий варіант використання додатку, але його прийняття та впровадження все ще перебуває на початковій стадії, - заявив старший аналітик PitchBook Роберт Ле, який зазначив, що спостерігається зростання інтересу венчурного капіталу до SocialFi. - Основною проблемою є зміна сприйняття користувачів на неазійських ринках, де додатки для обміну повідомленнями переважно розглядаються як суто комунікаційні, а не як багатофункціональні платформи».

Такі інтеграції створюють «регуляторні, технічні та безпекові проблеми», вважає Рам Гопал, професор бізнес-школи Warwick Business School. «Регулятори можуть бути стурбовані тим, як ці платформи відповідають існуючим фінансовим нормам, - відзначив він. - Забезпечення захисту користувачів від шахрайства, шахрайства та потенційних втрат через волатильність криптовалют буде критично важливим для регуляторів».

Компанія, що розвиває месенджер Telegram, створила блокчейн TON у 2018 році і залучила 1,7 мільярда доларів, продавши пов’язану з ним криптовалюту. Але проект постраждав від звинувачень з боку Комісії з цінних паперів і бірж США, яка заявила, що продаж токенів порушує федеральне законодавство про цінні папери. В рамках угоди з SEC, укладеної у 2020 році, Telegram припинив розробку TON. При цьому компанія не визнала і не заперечила звинувачення SEC.

Але потім група не пов’язаних між собою розробників продовжила роботу над проектом, продовживши те, на чому зупинився Telegram.

TON заявляє, що проект децентралізований, заснований на відкритому коді, без єдиного контролюючого органу. За ним стоїть некомерційний фонд, зареєстрований у місті Цуг (Швейцарія). Представник TON заявив, що Telegram і TON зараз є абсолютно різними організаціями.

Президентом фонду TON є Стів Юн (Steve Yun), йдеться на сайті організації. Андрій Роговоз, колишній генеральний директор російської соціальної мережі «ВКонтакте», є одним із засновників фонду, згідно з його профілем у LinkedIn. Він з’явився на сцені разом із співзасновником Telegram Павлом Дуровим і генеральним директором Tether Паоло Ардойно (Paolo Ardoino) на нещодавній конференції в Дубаї, де було оголошено про партнерство з випуску стейблкоіна на блокчейні TON.

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